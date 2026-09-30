Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 'muda rumo' do V8 de 2030 e considera solução biturbo; saiba mais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 'muda rumo' do V8 de 2030 e considera solução biturbo; saiba mais

F1: Haas e Ocon se despedem em caráter oficial! Câmara vem aí?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Haas e Ocon se despedem em caráter oficial! Câmara vem aí?

Bridgestone revela pneus para o GEN4 e inicia era na Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
Bridgestone revela pneus para o GEN4 e inicia era na Fórmula E

Com mais de 30 provas realizadas em 12 anos, corridas endurance evidenciam a Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Com mais de 30 provas realizadas em 12 anos, corridas endurance evidenciam a Porsche Cup Brasil

Marçal Muller e Gaetano Di Mauro buscam vitória no endurance da Porsche Cup em Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Marçal Muller e Gaetano Di Mauro buscam vitória no endurance da Porsche Cup em Brasília

Posadas recebe TCR South America para a 100ª corrida da história da categoria

TCR South America
TCR South America
Posadas recebe TCR South America para a 100ª corrida da história da categoria

Leonardo Sanchez e Diego Nunes disputam etapa de Brasília da Porsche Cup Endurance em busca da primeira vitória

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Leonardo Sanchez e Diego Nunes disputam etapa de Brasília da Porsche Cup Endurance em busca da primeira vitória

Com etapa endurance, Brasília é o 15º circuito da história da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Com etapa endurance, Brasília é o 15º circuito da história da Porsche Cup Brasil
Últimas notícias
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1 'muda rumo' do V8 de 2030 e considera solução biturbo; saiba mais

Ideia de adotar dois turbocompressores surge em meio às discussões sobre desempenho, sonoridade e custos da próxima geração de motores

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Il V6 Honda RA168E turbo nel telaio della McLaren MP4/4

O V8 de três litros que a Fórmula 1 planeja para 2030 pode ser bem mais sofisticado do que o esperado. Inicialmente concebido como um motor aspirado, a proposta agora é um propulsor com dois turbocompressores, que comprimiriam o ar antes de enviá-lo aos cilindros. A solução aumentaria o desempenho, mas também os custos e a complexidade da unidade.

Leia também:

A unidade de potência, que deveria combinar o V8 aspirado com um pequeno sistema híbrido, vem mudando de configuração nas últimas semanas, tomando um rumo bastante diferente das diretrizes apresentadas inicialmente por Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1, e Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA.

A ideia original era introduzir, no próximo ciclo regulamentar, um motor mais simples, capaz de reduzir a influência da complexa gestão de energia sobre as corridas. O objetivo seria devolver ao piloto uma parcela maior do controle sobre o desempenho do carro e, ao público, uma competição mais fácil de acompanhar, sem a necessidade de compreender uma série de parâmetros relacionados à recuperação e utilização de energia elétrica que variam de acordo com cada circuito.

Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA, con Stefano Domenicali, Presidente e CEO di F1

Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA, con Stefano Domenicali, Presidente e CEO di F1

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

O conceito previa um V8 aspirado acompanhado por um sistema híbrido relativamente pequeno, com potência estimada em 100 kW — bem abaixo dos atuais 350 kW.

Uma das justificativas para a retomada do turbo estaria relacionada ao barulho dos carros. Com pelo menos um terço do calendário atual da F1 disputado em circuitos de rua, o som dos motores ganhou peso nas discussões. Nesse cenário, os turbocompressores ajudariam a abafar parte do ruído produzido pelos gases de escape, tornando o motor menos estridente do que seria um V8 aspirado.

A explicação, porém, levanta algumas dúvidas. Os estudos de viabilidade do V8 aspirado já haviam considerado diferentes soluções para o som do motor, incluindo escape livre, um nível de ruído semelhante ao atual e uma alternativa intermediária. Dessa forma, havia margem para que os responsáveis pelo regulamento escolhessem a característica sonora desejada sem necessariamente recorrer ao turbo.

Il motore Cosworth DFV della Lotus 49 portata al titolo 1968 da Graham Hill

Il motore Cosworth DFV della Lotus 49 portata al titolo 1968 da Graham Hill

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

À medida que as discussões avançam, outro ponto começa a ganhar força nos bastidores: a resistência de alguns fabricantes à possibilidade de a F1 contar novamente com um fornecedor independente de motores, sem ligação direta com uma montadora.

A ideia de um fabricante desse tipo poderia atender equipes que atualmente dependem de seus fornecedores de unidades de potência e, em alguns casos, acabam ficando limitadas também pelas decisões políticas e estratégicas das montadoras às quais estão vinculadas.

A FIA vê com bons olhos o retorno de uma espécie de “nova Cosworth”, justamente como forma de reduzir o poder dos grandes fabricantes na definição dos rumos técnicos da categoria e, ao mesmo tempo, criar uma alternativa caso algum dos atuais fornecedores decida deixar a F1 no futuro.

A introdução do biturbo, entretanto, acrescentaria uma camada significativa de complexidade ao projeto do V8 e elevaria os custos de desenvolvimento, contrariando a expectativa inicial de uma unidade de potência relativamente simples e econômica. 

Prima vittoria della Renault in F1con Jean-Pierre Jabouille sulla RS10 doppio turbo

Prima vittoria della Renault in F1con Jean-Pierre Jabouille sulla RS10 doppio turbo

Foto di: Renault

Em termos históricos, vale a pena lembrar que a Renault, em 1977, apresentou a RS01, a famosa “chaleira amarela” que levou à estreia, na versão RS10 de 1979, do primeiro biturbo, enquanto a última atuação vencedora remonta a 1988, com a McLaren MP4/4 de Senna e Prost, que dominou o campeonato com o V6 Honda RA168E equipado com duas turbinas IHI.

Os fabricantes ainda não assinaram o documento que oficializaria a adoção do V8 biturbo para 2030. No entanto, nos bastidores, há a indicação de que um acordo estaria próximo, com apoio à proposta da Mercedes para alcançar a maioria qualificada necessária.

A FIA, por sua vez, trabalha para chegar a uma definição o quanto antes. O objetivo é permitir que os fabricantes de motores iniciem os programas de desenvolvimento e os testes das novas unidades de potência com antecedência suficiente para que o regulamento de 2030 possa ser colocado em prática.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Haas e Ocon se despedem em caráter oficial! Câmara vem aí?
Mais de
Franco Nugnes

F1: Leclerc e Hamilton correram com configurações aerodinâmicas diferentes em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Leclerc e Hamilton correram com configurações aerodinâmicas diferentes em Baku

F1: Ferrari reestrutura departamento de motores e busca engenheiro da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari reestrutura departamento de motores e busca engenheiro da Red Bull

F1: Leclerc deve ter nova unidade de potência em Baku e pode ser punido; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Leclerc deve ter nova unidade de potência em Baku e pode ser punido; entenda

Últimas notícias

F1 'muda rumo' do V8 de 2030 e considera solução biturbo; saiba mais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 'muda rumo' do V8 de 2030 e considera solução biturbo; saiba mais

F1: Haas e Ocon se despedem em caráter oficial! Câmara vem aí?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Haas e Ocon se despedem em caráter oficial! Câmara vem aí?

Bridgestone revela pneus para o GEN4 e inicia era na Fórmula E

Fórmula E
FE Fórmula E
Bridgestone revela pneus para o GEN4 e inicia era na Fórmula E

Com mais de 30 provas realizadas em 12 anos, corridas endurance evidenciam a Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Brasília - Endurance
Com mais de 30 provas realizadas em 12 anos, corridas endurance evidenciam a Porsche Cup Brasil