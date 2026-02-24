Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

Stock Car
Stock Car
Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Porsche Cup Brasil estreita alinhamento internacional através do manifesto "Raceborn"

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup Brasil estreita alinhamento internacional através do manifesto "Raceborn"

Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

Indy
Indy
St. Petersburg
Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein
Fórmula 1

F1: Mudança de carga aerodinâmica pode ser grande desafio do regulamento de 2026

Enquanto debate se concentra na nova unidade de potência, novo conjunto de regras esconde outro obstáculo significativo: a mudança brusca da carga ao passar da reta para o momento de frenagem

Pol Hermoso
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

A nova unidade de potência roubou todos os holofotes da Fórmula 1 em 2026. O adeus ao MGU-H, a nova gestão de energia, o protagonismo elétrico e os debates sobre se “isso ainda é F1” ofuscaram quase tudo o mais. Mas o novo regulamento não transformou apenas o motor: o chassi, a aerodinâmica e a forma como o carro gera — e perde — carga mudaram radicalmente. E é justamente nesse terreno menos visível que está um dos maiores desafios técnicos da nova era.

Leia também:

O diretor técnico da McLaren, Mark Temple, destacou um aspecto que pode passar despercebido para o grande público, mas que condiciona completamente o comportamento do carro: a mudança brutal de carga aerodinâmica que ocorre ao passar do modo de baixa resistência em reta para o modo de carga máxima logo antes de frear.

Com o novo regulamento, tanto o aerofólio dianteiro quanto o traseiro alteram sua configuração em reta para reduzir a resistência. Quando o piloto chega ao final da reta e freia, os dois elementos retornam à sua posição de alta carga. Essa transição é muito mais agressiva do que na geração anterior, onde o sistema afetava essencialmente o aerofólio traseiro e apenas em momentos específicos.

Temple explicou como esse fenômeno foi uma preocupação desde as primeiras fases do desenvolvimento: “ É algo em que começamos a pensar muito cedo, quando começamos a estudar o regulamento. Você vai pela reta em alta velocidade e, de repente, reativa ou volta a colocar o aerofólio dianteiro e traseiro em sua configuração de alta carga aerodinâmica, enquanto nas gerações anteriores isso afetava apenas o traseiro e apenas na classificação ou ao ultrapassar”.

“Veja, talvez você já tenha visto na pista, que muitas vezes os carros começam a tocar o solo quando desativam o modo reta; você vê faíscas saindo da parte inferior do carro e isso obviamente faz parte do que temos que levar em consideração”, continuou. 

Ou seja: o carro chega ao final da reta com muito pouca carga e, no momento em que o piloto pisa no freio, recupera de repente o apoio aerodinâmico. Esse aumento instantâneo comprime a suspensão e faz com que o assoalho raspe o asfalto, gerando faíscas. Não é apenas uma questão visual: é pura dinâmica.

O desafio não está apenas na quantidade de carga, mas no momento exato em que ela aparece. Temple detalhou o dilema: “Como lidamos com o fato de que o carro não está tocando o chão e, de repente, começa a fazê-lo assim que o piloto pisa no freio? E o outro aspecto é que você não quer recuperar toda a carga na frente e nem atrás: trata-se de dividir essa recuperação para que o carro seja o mais previsível possível. Na verdade, nossa experiência até agora é que tudo acontece tão rápido que não está causando problemas específicos de comportamento, mas é algo que temos levado muito em consideração para não criar dificuldades nem para os pilotos e nem para o chassi”.

O equilíbrio é fundamental: se o trem (conjunto de peças que forma uma parte do carro) dianteiro recuperar a carga antes do traseiro, o carro pode ficar instável; se acontecer o contrário, perde-se precisão. Tudo deve ser coordenado com precisão milimétrica para que o piloto não receba um “golpe” aerodinâmico justamente no momento mais delicado da volta.

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Paradoxalmente, o nível absoluto de carga é menor do que em 2025, mas a mudança é mais brusca.

“Não me lembro exatamente dos números, mas em termos de carga total continua sendo menor do que vimos no ano passado nessa fase, porque o nível geral de carga aerodinâmica é, digamos, cerca de 25% menor, algo assim. Portanto, trata-se mais da mudança do que da carga absoluta”, falou Temple. 

Em outras palavras: o problema não é a carga do carro, mas a transição entre dois estados aerodinâmicos radicalmente diferentes.

Regulamento mudou muito mais do que o motor

Enquanto o debate público gira em torno da gestão de energia, do "lift and coast" ou do equilíbrio entre combustão e eletricidade, o chassi 2026 também foi redesenhado praticamente do zero. Os carros são mais leves, geram menos carga global e funcionam em um ambiente aerodinâmico muito mais variável do que no ciclo anterior.

O novo modo de baixa resistência, a recuperação de energia e a interação com a frenagem transformam cada final de reta em uma coreografia técnica complexa: aerodinâmica, suspensão, fundo plano e freios trabalhando no limite, tudo em questão de décimos de segundo. Temple minimizou o impacto na pilotagem, mas deixou claro que foi um ponto crítico do projeto desde o primeiro dia, o que revela algo importante: a F1 de 2026 não é apenas um desafio para os pilotos, mas para todo o time. 

Porque enquanto todos olham para o novo motor, o verdadeiro desafio oculto pode estar naquele instante em que o carro passa de voar quase sem asas a voltar ao chão com tudo antes de frear.

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Principais comentários

Mais de
Pol Hermoso

F1: Antonelli mantém confiança na Mercedes, mas prevê "disputa acirrada" entre equipes do top 4 em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Antonelli mantém confiança na Mercedes, mas prevê "disputa acirrada" entre equipes do top 4 em 2026

F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

F1: Aston Martin confirma apresentação do carro de 2026; veja horário e como assistir

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin confirma apresentação do carro de 2026; veja horário e como assistir
Mais de
McLaren

Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo

F1 - Piastri: Encontraremos "anomalias" em muitas corridas de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Piastri: Encontraremos "anomalias" em muitas corridas de 2026

ANÁLISE F1: Como cada equipe se saiu na pré-temporada do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
ANÁLISE F1: Como cada equipe se saiu na pré-temporada do Bahrein

Últimas notícias

F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

Stock Car
STCK Stock Car
Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda