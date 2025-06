Olhando para as classificações da Fórmula 1, surge um paradoxo: a Ferrari é segunda no campeonato de construtores, tendo ultrapassado a Mercedes por seis pontos e a Red Bull por 21, enquanto Charles Leclerc é apenas o quinto na classificação dos pilotos, 17 pontos atrás de George Russell e 43 atrás de Max Verstappen, que é o terceiro, enquanto Lewis Hamilton é o sexto, 23 pontos atrás do companheiro de equipe.

O quadro que emerge do GP da Espanha elucida algo estranho: a equipe de Maranello capitaliza as colocações de dois pilotos que sobem na classificação, enquanto a Mercedes (devido aos problemas de confiabilidade do motor de Kimi Antonelli) e a Red Bull (devido à crise de Yuki Tsunoda) trazem apenas um carro para o Top 10.

Se nos detivéssemos apenas nos números, a equipe italiana poderia ficar feliz, porque a dupla ultrapassagem traz a Scuderia de volta ao papel de perseguidora da McLaren (que está praticamente inatingível), mas se a análise for deslocada da visão esportiva para a técnica, as coisas mudam.

Frederic Vasseur, diretor de equipe da Ferrari, conversa com Charles Leclerc Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Barcelona deveria ser o encontro que mudaria os valores em campo: a introdução das novas verificações da FIA sobre a flexibilidade das asas deveria aproximar o SF-25 dos monopostos da papaia. O resultado foi muito claro: a McLaren, que se adiantou, estreou a asa supostamente mais rígida já em Ímola (assim como a Mercedes e a Alpine) e, na Espanha, deu-se ao luxo de não declarar nada de novo, mantendo substancialmente a margem de três ou quatro décimos da qual o carro vermelho tem sido acusada desde o início da temporada, embora os engenheiros tenham trazido uma asa completamente nova, não apenas com valores de flexibilidade diferentes, mas também com um design voltado para a busca de desempenho.

O salto de qualidade não foi visto. Leclerc sacrificou a classificação (com apenas uma corrida no Q3), na esperança de capitalizar na corrida a disponibilidade de dois novos conjuntos de médios, enquanto os rivais teriam que usar, independentemente do composto, quatro pneus usados. Até mesmo essa manobra acabou sendo ruim: sem o safety car, Charles teria terminado atrás de Verstappen. O monegasco admitiu que havia feito a escolha errada. Uma ideia, portanto, errada: que esta é uma F1 que favorece a "posição de pista" e abrir mão do potencial no sábado, esperando um resultado no domingo (Fred Vasseur esperava que até as McLarens fossem desafiadas!) não compensa no final.

No Canadá, depois de uma semana para pensar sobre o que fazer, deve acontecer uma das 'corridas de ponte' para a introdução da nova parte inferior e da tão elogiada suspensão traseira. Vasseur não quer criar muita expectativa: "Ainda vamos dar um empurrão no desenvolvimento, mas não queremos dizer nada. Há atualizações que são vistas e devem ser declaradas e há aquelas que não são vistas e não devem ser anunciadas".

É uma forma de embaralhar as cartas que não é vantajosa para o time. Mas à medida que nos aproximamos do momento de ver as novidades introduzidas, diminui a esperança de que as atualizações sejam importantes o suficiente para mudar a temporada da Ferrari. Mesmo dentro da equipe, o SF-25 está sendo rotulado como um carro ruim e os ajustes a serem feitos melhorarão a situação, mas não a reverterão.

Ferrari SF-25: a nova asa dianteira não deu o salto esperado Foto de: Antonia Vandersee / circuitpics.de

Graças ao novo layout, o monoposto deveria ter apresentado grandes oportunidades de desenvolvimento. Em vez disso, os fatos dizem que a evolução aerodinâmica está ocorrendo lentamente e com poucas ideias claras. Tanto que, depois de Ímola, a direção esperava uma aceleração na introdução das atualizações, na convicção de que elas seriam passos fundamentais para o relançamento do carro. Agora, essas certezas parecem estar faltando um pouco. Trata-se de mais um pretexto ou há uma consciência de que não é uma safra?

Lewis Hamilton pareceu muito crítico e disse mais de uma vez que que não espera nenhuma mudança em breve que altere o curso da temporada, a ponto de valer a pena dedicar todas as energias (de trabalho e econômicas) ao carro do próximo ano.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

O britânico se desiludiu. O fato de Lewis ser o primeiro a pilotar a Ferrari rumo a 2026, sem perder mais tempo com um monoposto que está decepcionando as expectativas, corrobora a tese daqueles que não veem esse potencial no carro que agora só Vasseur persegue.

Já passamos de um terço da temporada, mas o momento das escolhas está se aproximando rapidamente: Barcelona deveria ser um divisor de águas no campeonato. As McLarens só podem ser vistas através de binóculos, enquanto que para todos os outros a disputa pelo segundo lugar continua aberta. Haverá inovações já planejadas e em construção, mas será que faz sentido investir no SF-25, que já mostrou seus limites?

