F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Andrea Kimi Antonelli está confiante de que os pilotos mais inexperientes da Fórmula 1 se beneficiarão da revisão do regulamento de 2026 devido à necessidade de adaptação.

A F1 promete mudar totalmente diferente este ano, com mudanças tanto no chassi, mais leve em 32 kg e com menos downforce, quanto no motor, mais dependente de energia elétrica, após quatro anos de carros com efeito solo.

Tem havido muita discussão sobre como os pilotos precisarão adaptar seu estilo devido ao papel mais importante da aerodinâmica ativa e do gerenciamento de energia, com alguns afirmando que os carros de 2026 vão contra tudo o que lhes foi ensinado no karting.

Mas os pilotos mais jovens, como aqueles que estão na F1 apenas desde o ano passado, podem se beneficiar dessa reformulação, pois já estão acostumados a carros em constante mudança e não têm realmente um estilo distinto de corrida no qual se apoiar.

Antonelli é um deles, tendo sido promovido rapidamente para a F1 por nunca ter disputado mais de uma temporada de um campeonato júnior antes de fazer sua estreia na Mercedes aos 18 anos.

"Para todos os novatos que entraram na F1 no ano passado, chegar a este ano com um carro novo é bom, porque obviamente estamos acostumados a pilotar um carro diferente a cada ano", disse o piloto italiano.

"Então, estamos acostumados a tentar nos adaptar o mais rápido possível a um carro novo. Então, é claro que, nesse aspecto, é bom termos um carro novo este ano, porque é um recomeço para todos. Especialmente para nós, que estamos acostumados a um carro novo a cada ano, é bom porque estamos acostumados a isso. Talvez isso nos ajude a entender o carro um pouco mais rápido do que os outros".

O piloto da Mercedes acredita, portanto, que isso nivela o campo de jogo, já que todos têm que começar do zero, ao contrário da temporada passada, em que ele talvez estivesse em desvantagem em relação aos outros.

"Esta é uma mudança enorme nas regras e, de certa forma, reinicia tudo, porque todos têm que reaprender o carro", acrescentou. "Então, nesse aspecto, é melhor, porque obviamente o ano passado foi o ano passado, o último ano do regulamento antigo, e a maioria dos pilotos conhecia o carro muito, muito bem e vinha desenvolvendo esse carro".

"Os outros pilotos não são burros e são muito bons", disse o jovem de 19 anos."Então, acho que eles também vão descobrir isso muito rapidamente. A experiência ainda conta. Com a forma como você encara o ano, a cada fim de semana, a experiência ainda ajuda e, claro, porque eu já fiz um ano na F1 e aprendi muito, mas este ano, definitivamente, terei uma abordagem diferente em alguns momentos, mas sinto que ainda preciso aprender bastante".

"Então, no lado da experiência, ainda haverá uma pequena diferença, mas no lado da pilotagem, acho que estamos todos no mesmo nível agora, pois temos o carro novo. Então, acho que essa será uma grande, grande oportunidade".

