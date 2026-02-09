F1 - Mudanças na Aston Martin: Cowell deve deixar equipe até junho
Engenheiro britânico entrou como CEO do time em 2024
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images
Andy Cowell, ex-chefe da Aston Martin e agora diretor de estratégia, deve deixar o time de Fórmula 1 ainda este ano, segundo informações apuradas pelo PlanetF1.
O britânico atuou como CEO e chefe de equipe ao longo de 2025, antes de Adrian Newey assumir a chefia. Cowell foi colocado como diretor de estratégia do time, ficando focado na integração técnica e nas parcerias com a Honda, Aramco e Valvoline.
Agora, segundo apurações, Cowell deve deixar Silverstone em junho de 2026, colocando fim aos seus trabalhos com a Aston Martin por "incompatibilidade" com a forma que sua carreira se desenvolveu.
Fontes afirmam que a separação estaria sendo conflituosa e a relação com Lawrence Stroll não é mais harmoniosa. As coisas teriam piorado depois que Newey foi 'promovido'.
Relação com a Aston Martin e retorno à F1
Cowell trabalhou no desenvolvimento dos motores híbridos na Mercedes e ficou na equipe de Brackley por 20 anos na unidade de High-Performance Powertrains. O britânico deixou a equipe e a categoria em 2020, buscando novos desafios.
Stroll o convenceu a retornar em 2024, lhe dando uma posição de liderança sênior. Naquele momento, Cowell foi nomeado CEO da Aston Martin, antes de substituir Mike Krack como chefe de equipe.
Apenas dois meses depois da notícia, Stroll conseguiu contratar Adrian Newey. O 'gênio' da engenharia entrou com uma participação minoritária na empresa e menos de um ano depois foi anunciado como chefe de equipe.
