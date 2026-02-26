F1: Mudanças na medição da taxa de compressão devem ser antecipadas para junho, afirma mídia alemã
Antes previsto para agosto, alterações no regulamento devem ser implementadas antes do esperado; informação é do Motorsport-Magazin.com
A polêmica envolvendo a medição da taxa de compressão dos novos motores da Fórmula 1 em 2026 continua e, dessa vez, a alteração para o aferimento com a unidade de potência em dois momentos, um em temperatura ambiente e outro em funcionamento e quente e que teria sido planejada para agosto, pode ter sido antecipada para junho.
Os regulamentos das unidades de potência para 2026 prescrevem uma taxa de compressão do motor de 16:1, abaixo dos 18:1 do ano passado. Essa taxa sempre foi medida à temperatura ambiente, com o motor desligado, sem levar em conta qualquer expansão do material sob o efeito do calor quando os carros estão em pista.
Um grupo de fabricantes, liderado pela Audi e que inclui Ferrari, Honda e Red Bull, tem se preocupado com a possibilidade de a Mercedes criar um truque para aumentar a taxa de compressão para próximo de 18:1 quando o carro está realmente operacional, mas ainda esteja em conformidade com o teste estático, o que algumas marcas temem que isso possa resultar em uma vantagem significativa em termos de potência.
Segundo o portal alemão Motorsport-Magazin.com, a alteração da medição da taxa de compressão para duas condições, uma em temperatura ambiente e outra com o motor já quente e em funcionamento, teria sido aprovado para o dia 1º de agosto.
No entanto, o veículo de mídia alemão apontou que tal grupo teria conseguido antecipar tais mudanças no regulamento já para o dia 1º de junho, dois meses antes, enquanto, em 2027, a aferição da taxa de compressão seria feita apenas com o motor quente, indicando uma 'vitória' dos fabricantes liderados pela Audi.
