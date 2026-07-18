F1: Mudanças no carro tornaram vida na classificação "mais difícil", diz Antonelli
Inicialmente, líder do mundial não havia sentido segurança com as mudanças feitas pela Mercedes para o quali
Andrea Kimi Antonelli conquistou neste sábado sua sexta pole position na temporada 2026 da Fórmula 1, e de forma grandiosa, colocando mais de três décimos de vantagem sobre o rival mais próximo, Max Verstappen. Mas o italiano não achou que algo do tipo seria possível quando saiu com o carro para a pista pela primeira vez na classificação.
Mesmo com os problemas nas últimas etapas, Kimi parece cada vez mais determinado a manter a boa velocidade e a liderança do Mundial.
Neste sábado, parecia que a classificação seria um passeio rumo à pole, com base no que havia apresentado nos treinos livres. Em vez disso, no Q1, as coisas pareciam totalmente opostas, com um Antonelli apagado e um W17 mais instável e menos preciso. Neste momento, a Mercedes precisou correr para mexer nas configurações do carro.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Fizemos ajustes na configuração, no diferencial, no equilíbrio dos freios e nas asas, porque o vento estava um pouco imprevisível hoje. Digamos que isso tornou as coisas mais difíceis. Tenho que ser sincero: depois do Q1, pensei: ‘Nossa, agora estamos em apuros’. Mas depois, a partir do Q2, me senti muito mais à vontade”.
“Estou feliz porque foi uma pole que tivemos que conquistar. O carro esteve rápido o fim de semana todo; tivemos que ajustar bastante a configuração, mas encontramos o equilíbrio certo e o carro se comportou muito bem. Isso ajudou. Mas, do meu ponto de vista, fiz uma volta limpa e sem erros. Isso também contribuiu, com certeza, para o resultado final”.
Largar na pole em Spa nunca é fácil, porque depois de Eau-Rouge e do Raidillon vem a reta Kemmel. Dezenas e dezenas de metros de reta em que, caso permaneça na liderança, Kimi pode ficar exposto aos ataques dos adversários.
Uma situação nada fácil, mas também é verdade que, no segundo treino livre de ontem, Kimi mostrou ter um ritmo capaz de disputar a vitória.
“De quem tenho medo para amanhã? Não tenho medo de nada. Estou ciente de que será difícil chegar à curva 5, principalmente por causa do vácuo. Vai ser difícil permanecer na frente. Vou tentar fazer uma boa largada e me sair bem na curva 1; depois disso, vamos ver. Mas o ritmo parece estar bom e vamos tentar dar o nosso melhor".
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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