Christian Horner revelou que os acionistas da Red Bull entraram em contato com ele após a primeira vitória na Fórmula 1 do programa de motores Red Bull Ford Powertrains, na Malásia.

Horner ingressou na equipe de Milton Keynes como chefe de equipe quando a marca adquiriu a equipe Jaguar antes da temporada 2005, mas foi demitido e substituído por Laurent Mekies em julho de 2025.

Ao longo de duas décadas no comando da equipe, Horner não apenas a levou a oito títulos de pilotos e seis de construtores, mas também supervisionou sua transição de cliente de motores para fabricante de unidades de potência, após a saída da Honda da F1 no final de 2021. A Red Bull conseguiu continuar utilizando os motores japoneses até o ano passado e sua própria unidade de potência, projetada em colaboração com a Ford, estreou em 2026.

O motor da Red Bull conquistou sua primeira vitória no GP do Bahrein na Malásia com Max Verstappen, com o holandês conquistando duas vitórias consecutivas uma semana depois, em Singapura.

“Conseguimos fazer isso no que diz respeito ao chassi e, então, surgiu o desafio: será que conseguiríamos fazer o mesmo com o motor?”, disse Horner em uma conferência no Autosport Business Exchange.

“Sabe, precisávamos de um motor depois que a Honda anunciou sua saída em 2020. Então, criamos essa startup, a Red Bull Powertrains, com a mesma filosofia de atrair talentos, dar uma chance às pessoas, oferecer oportunidades e, em seguida, capacitá-las e incentivá-las a ultrapassar os limites. Tenho me sentido muito orgulhoso ao ver como esse motor se desenvolveu e teve um ótimo desempenho este ano".

Errol Barnett e Christian Horner Foto: Bryan Bedder / Getty Images

A contribuição de Horner foi reconhecida pela própria marca, quando ele recebeu o telefonema da alta cúpula da marca.

“Foi um gesto muito apreciado, ver aquele motor e saber o que foi necessário para criá-lo — você sabe, o suor e as lágrimas ao longo do caminho”, continuou o britânico. “Para todos os homens e mulheres envolvidos, foi uma conquista incrível, simplesmente incrível. E essa foi a 16ª tentativa deles de vencer um GP, o que é muito difícil mesmo nas melhores circunstâncias".

“Fiquei muito grato tanto aos acionistas que entraram em contato quanto a Oliver Mintzlaff [CEO da marca Red Bull], que também me ligou para me agradecer. Foi uma ligação bem diferente daquela que recebi dele 15 meses antes".

Horner está se referindo ao telefonema que levou à sua demissão, já que sua posição havia se tornado cada vez mais complicada após a morte do cofundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz.

Christian Horner, chefe da equipe Red Bull Racing, e Dietrich Mateschitz, CEO e fundador da Red Bull Foto: Sutton Images

Horner não contava com o apoio da equipe de Verstappen e estava perdendo o apoio da família Yoovidhya — Chalerm Yoovidhya é o acionista majoritário da empresa —, mas ainda assim descreveu a notícia da demissão como “bastante abrupta e bastante brutal”.

“Senti que as coisas estavam mudando”, acrescentou. “Nada permanece igual para sempre e, depois que o fundador, Dietrich Mateschitz, infelizmente faleceu no final de 2022, era inevitável que a empresa evoluísse e mudasse".

“Dietrich, ele era a Red Bull, era a força por trás dela, tomava todas as grandes decisões. E, de repente, obviamente, tentar substituir alguém assim é impossível".

“Inevitavelmente, à medida que o grupo evoluiu e assumiu esse desafio, tudo ficou diferente. Havia um esforço para trazer mais controle de volta à sede, e isso contrastava com a autonomia de que desfrutávamos na Red Bull Racing e em Milton Keynes.

“Era um caminho diferente daquele que, essencialmente, vínhamos trilhando, e dava para sentir que isso estava mudando. Não era uma questão de certo ou errado, era simplesmente diferente".

"E eu certamente não sentia que fosse isso que nos havia permitido alcançar tanto sucesso ao longo dos anos. Então, inevitavelmente, isso chegou ao fim", concluiu.

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