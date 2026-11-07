F1: "Na curva onde bati estava fácil ir para o muro", lamenta Bortoleto após incidente na classificação em Interlagos
Brasileiro terminou classificação em 22º, mas larga em 19º devido às punições por troca de motor
Gabriel Bortoleto lamentou o término abrupto de sua participação na classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1 deste sábado, devido a uma batida no muro ainda no início do Q1, terminando com danos na asa traseira. Devido às punições de grid, o piloto da Audi larga em 19º no domingo.
A classificação do sábado em Interlagos começou com mais de uma hora de atraso devido às fortes chuvas que caíram sobre o autódromo no horário marcado para a sessão. Quando o Q1 foi retomado, ainda havia muita água na pista e os pilotos precisaram sair com pneus de chuva pesada.
Ainda nos minutos iniciais, Gabriel acabou perdendo o controle do carro no trecho entre as curvas 4 e 5, escapou da pista e, com a grama ainda muito molhada, não conseguiu evitar o choque com o muro. Com danos na asa traseira, o brasileiro precisou desistir da sessão. Ele terminou em 22º mas, com as punições de Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Pérez pelas trocas de componentes da unidade de potência, ele sai em 19º no domingo.
Falando com a imprensa após o fim do Q1, Bortoleto falou sobre o acidente que encerrou sua classificação.
"Eu estava no começo da classificação, tentando dar uma distância para o Ollie, porque estava chegando nele. Acabei travando a roda dianteira e não consegui parar o carro a tempo antes de tocar no muro. Não foi um toque forte, mas acabou deslocando a asa e a gente não como continuar daquele jeito. Eles tentaram trocar, mas não deu tempo".
"No começo da classificação estava muito molhado. Saindo das curvas 4 e 5, não dava para ir com pé embaixo. Sei lá, na curva onde bati estava muito fácil de travar a roda e ir para o muro".
Questionado sobre como vai se recuperar a confiança para amanhã, ele afirmou que seu foco está em uma boa corrida de recuperação.
"Primeiro eu quero ir pra casa e descansar, foi um dia muito longo. Estava sendo incrível até agora e eu vacilei na classificação. É uma questão de descansar a cabeça e amanhã vemos o plano. Provavelmente estarei largando de último, ou perto isso. Só quero tentar fazer uma boa corrida de recuperação".
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