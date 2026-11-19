Em meio à incerteza que ainda paira sobre o paddock em torno da realização dos GPs do Catar e de Abu Dhabi nas próximas semanas, o brasileiro Gabriel Bortoleto demonstrou tranquilidade, afirmando que a Fórmula 1 não faria algo que pudesse arriscar a integridade de todos os envolvidos.

Apesar da F1 confirmar que seguiria com os planos para as duas provas finais do campeonato, a recente escalada da violência no Oriente Médio volta a deixar tudo em xeque, com a temporada podendo chegar ao fim em Las Vegas neste fim de semana. Bortoleto falou sobre a perspectiva de viajar para a região.

"Estou sempre feliz em correr no Catar, em Abu Dhabi, no Bahrein e na Arábia Saudita. São lugares bonitos, circuitos muito bons e com boas estruturas para todos. Obviamente, a situação atual por lá não é fácil. Sabemos o que está acontecendo", afirmou Bortoleto durante o dia de mídia pré-GP de Las Vegas.

Apesar do cenário de instabilidade, o piloto da Audi acredita que a F1 não tomaria a decisão de realizar as corridas caso existissem riscos considerados inaceitáveis. Segundo ele, além da segurança dos profissionais e torcedores, a própria reputação da categoria estaria em jogo.

"A Fórmula 1 é uma empresa bilionária, administrada como um negócio. Eles nunca arriscariam sua imagem, nossas vidas e as de todos que trabalham no paddock apenas para realizar uma corrida", declarou.

Bortoleto também ressaltou que confia na existência de protocolos e medidas de segurança que justifiquem a manutenção das etapas no calendário, mesmo diante das preocupações levantadas sobre a situação no Oriente Médio.

"Tenho certeza de que eles têm motivos para ir até lá com segurança, com planos e tudo sob controle. Não consigo imaginar que simplesmente nos colocariam em risco, permitindo que algo ruim acontecesse e comprometesse a reputação de uma empresa desse tamanho", acrescentou.

Por fim, o brasileiro reiterou que não tem objeções pessoais à realização das provas e está disposto a competir normalmente nas duas últimas etapas do campeonato.

"Acredito que vai ficar tudo bem. Estou feliz em ir para lá", concluiu.

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