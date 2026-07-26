Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

RAIO-X F1: Como disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi está após 11 etapas?

Fórmula 1
RAIO-X F1: Como disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi está após 11 etapas?

F1: Antonelli celebra pódio em corrida para "minimizar os danos"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Antonelli celebra pódio em corrida para "minimizar os danos"

Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista

Stock Car
Velocitta
Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista

F1 - Mercedes isenta Russell de problema na largada do GP da Hungria: "Muitos erros"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Mercedes isenta Russell de problema na largada do GP da Hungria: "Muitos erros"

F1: Norris não descarta novas vitórias da McLaren após triunfo na Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Norris não descarta novas vitórias da McLaren após triunfo na Hungria

F1: Falha no sistema de bandeira azul vira “pesadelo” no GP da Hungria; entenda

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Falha no sistema de bandeira azul vira “pesadelo” no GP da Hungria; entenda

F1: "Não deveríamos de forma alguma ter parado no final", explica Hamilton após revés na Hungria

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: "Não deveríamos de forma alguma ter parado no final", explica Hamilton após revés na Hungria

F1 - "Como diabos eu vim parar aqui?": segundo lugar na Hungria choca Verstappen

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - "Como diabos eu vim parar aqui?": segundo lugar na Hungria choca Verstappen
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: "Não deveríamos de forma alguma ter parado no final", explica Hamilton após revés na Hungria

Piloto admitiu que os pneus ainda estavam em bom estado no final da etapa no Hungaroring

Livia Veiga
Editado:

Lewis Hamilton viveu o terceiro fim de semana consecutivo recebendo uma punição e, dessa vez, o resultado da corrida foi afetado. O heptacampeão da Fórmula 1 largou na quinta posição - após se classificar em segundo, mas foi punido - e terminou no mesmo lugar, também após uma punição de cinco segundos.

Leia também:

No início da etapa, o britânico parecia ter um bom ritmo, inclusive disputando posições na frente do pelotão com Max Verstappen e consistentemente presente na disputa pelo pódio.

Porém, Hamilton recebeu uma sanção por ultrapassar o limite de velocidade no pit lane já no fim da etapa e perdeu a quarta posição para Charles Leclerc.

A Ferrari, sabendo desse cenário, tentou se aproveitar do rápido safety car virtual causado pelo abandono de Oscar Piastri no fim da etapa e chamou Hamilton para trocar os pneus mais uma vez e tentar se colocar na disputa pelo pódio novamente contra Andrea Kimi Antonelli.

Após a corrida, em entrevista à mídia, o britânico revisou a decisão da Ferrari e declarou que, se tivesse tido um pouco mais de tempo para discussões, teria negado a entrada nos boxes e seguido uma estratégia parecida com a de Verstappen.

"Não deveríamos de forma alguma ter feito aquela parada final nos boxes".

"O chamado para a parada nos boxes veio assim que cheguei à entrada dos boxes, e não tive tempo de discutir a situação. Naquele momento, tive que confiar que a equipe havia tomado a decisão certa, mas, olhando para trás, meus pneus estavam em perfeitas condições".

"Se tivéssemos permanecido na pista, provavelmente eu teria sido ultrapassado por Max, mas pelo menos poderia ter mantido o terceiro lugar. Ao pararmos nos boxes, aumentamos o impacto da penalidade sobre mim".

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - "Como diabos eu vim parar aqui?": segundo lugar na Hungria choca Verstappen
Próximo artigo F1: Falha no sistema de bandeira azul vira “pesadelo” no GP da Hungria; entenda

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

RAIO-X F1: Como disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi está após 11 etapas?

Fórmula 1
Fórmula 1
RAIO-X F1: Como disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi está após 11 etapas?

F1: Norris triunfa no GP da Hungria 15s à frente de Verstappen; Mercedes sofre e Bortoleto é 11º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Norris triunfa no GP da Hungria 15s à frente de Verstappen; Mercedes sofre e Bortoleto é 11º

F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri reclama de Hamilton após classificação na Hungria: "Não olhou o retrovisor"

Últimas notícias

RAIO-X F1: Como disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi está após 11 etapas?

Fórmula 1
RAIO-X F1: Como disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi está após 11 etapas?

F1: Antonelli celebra pódio em corrida para "minimizar os danos"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Antonelli celebra pódio em corrida para "minimizar os danos"

Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista

Stock Car
Velocitta
Stock Car: Felipe Baptista vence corrida principal do Velocitta marcada por acidente entre Foresti e Campos; assista

F1 - Mercedes isenta Russell de problema na largada do GP da Hungria: "Muitos erros"

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Mercedes isenta Russell de problema na largada do GP da Hungria: "Muitos erros"