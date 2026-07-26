Lewis Hamilton viveu o terceiro fim de semana consecutivo recebendo uma punição e, dessa vez, o resultado da corrida foi afetado. O heptacampeão da Fórmula 1 largou na quinta posição - após se classificar em segundo, mas foi punido - e terminou no mesmo lugar, também após uma punição de cinco segundos.

No início da etapa, o britânico parecia ter um bom ritmo, inclusive disputando posições na frente do pelotão com Max Verstappen e consistentemente presente na disputa pelo pódio.

Porém, Hamilton recebeu uma sanção por ultrapassar o limite de velocidade no pit lane já no fim da etapa e perdeu a quarta posição para Charles Leclerc.

A Ferrari, sabendo desse cenário, tentou se aproveitar do rápido safety car virtual causado pelo abandono de Oscar Piastri no fim da etapa e chamou Hamilton para trocar os pneus mais uma vez e tentar se colocar na disputa pelo pódio novamente contra Andrea Kimi Antonelli.

Após a corrida, em entrevista à mídia, o britânico revisou a decisão da Ferrari e declarou que, se tivesse tido um pouco mais de tempo para discussões, teria negado a entrada nos boxes e seguido uma estratégia parecida com a de Verstappen.

"Não deveríamos de forma alguma ter feito aquela parada final nos boxes".

"O chamado para a parada nos boxes veio assim que cheguei à entrada dos boxes, e não tive tempo de discutir a situação. Naquele momento, tive que confiar que a equipe havia tomado a decisão certa, mas, olhando para trás, meus pneus estavam em perfeitas condições".

"Se tivéssemos permanecido na pista, provavelmente eu teria sido ultrapassado por Max, mas pelo menos poderia ter mantido o terceiro lugar. Ao pararmos nos boxes, aumentamos o impacto da penalidade sobre mim".

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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