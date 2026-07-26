F1: "Não deveríamos de forma alguma ter parado no final", explica Hamilton após revés na Hungria
Piloto admitiu que os pneus ainda estavam em bom estado no final da etapa no Hungaroring
Lewis Hamilton viveu o terceiro fim de semana consecutivo recebendo uma punição e, dessa vez, o resultado da corrida foi afetado. O heptacampeão da Fórmula 1 largou na quinta posição - após se classificar em segundo, mas foi punido - e terminou no mesmo lugar, também após uma punição de cinco segundos.
No início da etapa, o britânico parecia ter um bom ritmo, inclusive disputando posições na frente do pelotão com Max Verstappen e consistentemente presente na disputa pelo pódio.
Porém, Hamilton recebeu uma sanção por ultrapassar o limite de velocidade no pit lane já no fim da etapa e perdeu a quarta posição para Charles Leclerc.
A Ferrari, sabendo desse cenário, tentou se aproveitar do rápido safety car virtual causado pelo abandono de Oscar Piastri no fim da etapa e chamou Hamilton para trocar os pneus mais uma vez e tentar se colocar na disputa pelo pódio novamente contra Andrea Kimi Antonelli.
Após a corrida, em entrevista à mídia, o britânico revisou a decisão da Ferrari e declarou que, se tivesse tido um pouco mais de tempo para discussões, teria negado a entrada nos boxes e seguido uma estratégia parecida com a de Verstappen.
"Não deveríamos de forma alguma ter feito aquela parada final nos boxes".
"O chamado para a parada nos boxes veio assim que cheguei à entrada dos boxes, e não tive tempo de discutir a situação. Naquele momento, tive que confiar que a equipe havia tomado a decisão certa, mas, olhando para trás, meus pneus estavam em perfeitas condições".
"Se tivéssemos permanecido na pista, provavelmente eu teria sido ultrapassado por Max, mas pelo menos poderia ter mantido o terceiro lugar. Ao pararmos nos boxes, aumentamos o impacto da penalidade sobre mim".
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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