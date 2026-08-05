F1 não é mais sobre forçar o limite nas curvas, lamenta Gasly

Após a conclusão da primeira metade da temporada 2026, Pierre Gasly lamentou como os carros atuais da Fórmula 1 removeram um dos princípios fundamentais da pilotagem: o forte ataque às curvas em busca do melhor tempo de volta.

Em entrevista à Autocar, o francês da Alpine fez o balanço das 11 primeiras corridas do novo carro da categoria.

"Sempre que você consegue extrair toda a potência ao sair de uma curva, é uma sensação única, algo de que nunca me cansarei. Quanto a toda essa história das baterias em 2026, não vou entrar em detalhes porque não sou fã disso, e não quero me pronunciar com muita ousadia sobre esses assuntos relacionados às baterias".

"Mas acho que isso foi um pouco longe demais, porque agora temos muitas coisas para gerenciar. Você precisa pilotar com eficiência, o que significa que você não vai mais o mais rápido possível em todas as curvas".

"É preciso ter um certo controle e entender quais curvas exigem que você se esforce a 100% e em quais é melhor manter um pouco de margem de pilotagem e na forma como você retoma a aceleração para conseguir um tempo melhor de volta".

Para Gasly, essa nova forma de pilotagem vai contra o que sempre aprender: "Se você me perguntar, desde o dia que comecei a pilotar um kart, aos seis anos de idade, sempre houve apenas uma regra: quando você está ao volante, simplesmente passa pelas curvas o mais rápido que puder. É assim que tem que ser".

Mesmo com todas essas críticas apontadas, Gasly ainda acredita que, em algumas pistas, o chassi atual ainda é capaz de fazer curvas a velocidades impressionantes.

"Ainda temos muita carga aerodinâmica e downforce no carro. Se você pegar Maggotts e Becketts [curvas de Silverstone], você passa por essas curvas a 270, 280 km/h, atingindo uma força de 5G; é definitivamente uma sensação que você não encontra em nenhum outro lugar a não ser um carro de F1".

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