Apesar da boa expectativa no início do fim de semana, vindo de bons resultados, Gabriel Bortoleto não conseguiu uma boa classificação neste sábado e, com isso, larga apenas em 14º no GP da Hungria de Fórmula 1 deste domingo. Mas o brasileiro aponta a culpa toda para si pelo resultado.

Com uma pista mais travada, menos dependente de motor, a Audi chegou à Hungria com a expectativa de rivalizar com a Racing Bulls pela posição de "melhor do resto", a quinta equipe do grid.

E enquanto Nico Hulkenberg conseguiu colocar o carro no Q3, Bortoleto teve um quali atribulado. No Q1, teve sua primeira volta deletada e precisou buscar tempo no fim. No Q2, entrou nos boxes após a primeira saída sem um tempo marcado e, com apenas uma tentativa, terminou em 14º, ficando atrás das Alpines também.

Mas Bortoleto admite que seu fim de semana está longe do ideal até aqui. Em entrevista ao SporTV após o fim da classificação, o brasileiro lamentou o resultado, mas admite que, no fim das culpas, o 14º lugar se deve à sua própria performance.

"Eu acho que hoje não se resume a azar. Eu sempre falo aqui, eu tive ótimos finais de semana, ótimas classificações, mas eu sou sempre honesto e eu hoje não entreguei o que eu deveria entregar, na minha visão".

"Acho que o final de semana todo tem sido positivo, mas longe de ser um final de semana ideal. Eu tenho mudado o carro muito todos os treinos porque eu não consigo me sentir muito confortável".

O brasileiro não sabe se chegou a ter algum dano no carro após duas escapadas na curva quatro.

"No começo da classificação até estava ok, mas eu não sei se é porque eu escapei na curva 4 duas vezes. Ali a zebra é muito agressiva, não sei se eu também tive algum dano no carro. A gente acaba de sair do carro, vem pra cá direto, então não tenho essa informação".

"Mas o que eu posso falar é que nas últimas voltas eu não tinha nenhuma aderência no carro. Mas de qualquer maneira, se teve algum dano é por minha conta, eu que escapei, eu que perdi o carro".

Apesar da classificação ruim, ele acredita que terá um ritmo melhor de corrida para o GP, mas sabe que não depende apenas disso para obter um bom resultado.

"Então não tem sido um final de semana fácil em questão de o quão confortável eu estou com o carro, mas a gente viu um bom ritmo de corrida, pelo menos. Isso eu estou um pouco mais confortável, mas vai depender de amanhã se a gente consegue fazer ultrapassagens".

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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