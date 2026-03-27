F1: "Não estamos procurando um novo chefe", revela Binotto após saída de Wheatley

A Audi foi surpreendida por uma mudança no quadro de funcionários durante o intervalo entre as etapas da China e do Japão na Fórmula 1: Jonathan Wheatley deixou o cargo de chefe de equipe com efeito imediato. As funções do britânico foram assumidas pelo diretor do projeto da marca, Mattia Binotto, que, ao mesmo tempo, deixa claro que não há planos para nomear um substituto.

“Não estamos procurando um novo chefe de equipe”, esclarece o italiano em entrevista à Sky. Ao mesmo tempo, Binotto admite que a dupla função de liderança de projeto e gestão da equipe não é, em perspectiva, totalmente sustentável para ele, pelo menos não sem ajustes estruturais e apoio adicional.

“Terei que reorganizar a equipe, a mim mesmo e a estrutura para garantir que alguém possa me apoiar nos fins de semana de corrida, pois há muito trabalho na fábrica para continuar desenvolvendo a equipe e os carros — tanto em Hinwil quanto em Neuburg —, no qual eu preciso me concentrar", explica.

O foco está, portanto, na reorganização interna: “É por isso que, no momento, estamos pelo menos analisando e refletindo sobre como podemos nos organizar melhor nos fins de semana de corrida para ter mais apoio”, diz Binotto. “Agora, em abril, temos cerca de um mês de pausa nas atividades de corrida, e essa é uma boa oportunidade para nos reorganizarmos”.

O ex-chefe da Ferrari, porém, não revela se esse apoio virá de dentro da equipe ou será recrutado externamente. “Temos muitas ideias e voltaremos com um anúncio”, responde, evitando responder diretamente à pergunta.

“Não previ” a saída de Wheatley

Para Binotto, a saída de Wheatley foi inesperada. “Tudo aconteceu muito rápido e às vezes é assim mesmo”, descreve o italiano. “Na última sexta-feira, Jonathan simplesmente nos informou que, por motivos pessoais — que não podemos discutir, avaliar ou julgar e que respeitamos —, não poderia se comprometer a longo prazo”.

Consequentemente, a Audi decidiu dispensar o chefe de equipe de suas funções. “Foi assim que aconteceu”, acrescenta. “E, como disse, agora vamos simplesmente olhar para frente. Certamente ele fez um ótimo trabalho. Teve uma influência importante para nós e precisamos nos reorganizar”.

Binotto rejeita categoricamente a ideia de que essa medida já estivesse prevista. “Não, sinceramente não. Ele estava tão empenhado e focado na equipe e nas tarefas que, sinceramente, eu não vi isso chegando", conclui.

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