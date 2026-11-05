F1: "Não estarei mais tão tenso na pista", admite Antonelli após se tornar campeão
Italiano acredita que aproveitará mais a pilotagem após garantir o título no México
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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Kimi Antonelli garantiu o primeiro título mundial de Fórmula 1 no último domingo, no GP do México, com quatro etapas de antecedência. O italiano da Mercedes, no entanto, admitiu que estará mais tranquilo nas próximas corridas do ano.
"Definitivamente, dentro da pista, não estarei mais tão tenso. Agora que o campeonato está decidido, acho que vou conseguir aproveitar ainda mais a pilotagem", admitiu Antonelli durante coletiva de imprensa do GP de São Paulo, nesta quinta-feira.
"Mas o importante será não relaxar demais. Agora que conquistei o título, será fundamental continuar concentrado e manter a mesma intensidade. É claro que também quero aproveitar mais. Além disso, ainda temos o campeonato de construtores para conquistar, é muito importante para a equipe. Seria muito bom garantir o título neste fim de semana", continuou.
Desde que se tornou campeão, o mais jovem da história da categoria, com apenas 20 anos, Antonelli teve uma agenda intensa, admitindo que ainda não conseguiu assimilar completamente o que aconteceu.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
"Gostaria de ter um pouco mais de tempo. Nos últimos dias, vivi uma sequência de acontecimentos realmente incrível. Primeiro conquistei o título e depois passei um tempo com a família de Senna. Isso, por si só, foi uma experiência incrível. Estou realmente empolgado por estar aqui. Acho que é uma boa oportunidade para encerrar a temporada de forma forte", falou.
"Da minha parte, vou simplesmente tentar pensar em vencer a corrida. Quero garantir que continuarei entrando na pista com a mesma determinação, intensidade e vontade de vencer. É claro que estarei um pouco mais relaxado, mas não mais do que o necessário".
Especialmente porque a preparação para 2027 já começou, passando por dados e informações colhidas desde já: "Será importante encerrar a temporada bem e de forma forte. Assim, poderemos ganhar confiança antes de 2027. Quando a temporada terminar, terei alguns dias para aproveitar todo o resto".
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