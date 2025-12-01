Ex-piloto de Fórmula 1 e analista da Sky Alemanha, Ralf Schumacher, ficou perplexo com a estratégia da McLaren durante o GP do Catar.

Depois de largar na pole position, Oscar Piastri cruzou a linha para terminar em segundo e Lando Norris terminou em quarto depois de largar da segunda colocação. Um momento crucial para a equipe de Woking ocorreu na 7ª volta, quando o restante do grid optou por fazer o pit stop sob o safety car.

Os pilotos estavam limitados a um máximo de 25 voltas com cada pneu, de modo que todos que pararam durante o safety car foram forçados a parar novamente na 32ª volta. Chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella explicou após a corrida que a equipe não achava que todos os outros carros iriam para os boxes e que eles sentiram que a estratégia de pit stop teria limitado suas opções para o restante da corrida.

No fim das contas, a decisão não valeu a pena e a luta pelo campeonato de pilotos agora será no final da temporada em Abu Dhabi. Refletindo sobre a corrida, Schumacher criticou a McLaren pela decisão: "Na minha opinião, Stella basicamente disse: 'Não, essa decisão foi minha, eu cometi um erro'. Ponto final. E, sinceramente, não entendo nada disso, porque o piloto líder tem prioridade, ele é o mais rápido. Nesse caso, foi Piastri", disse ele à Sky.

"Você deve trazê-lo para a pista. Dessa forma, você tem as duas opções. É o beabá do automobilismo. Você não precisa de um doutorado para entender isso. É por isso que não me desce", apontou.

Ele acrescentou: "O engenheiro precisa assumir a responsabilidade e decidir pelo seu piloto com base nas possibilidades. Você não pode ter debates ao vivo, pessoas falando umas sobre as outras no rádio. Quando isso acontece, eles já passaram pelo pitlane".

Norris ainda lidera o campeonato de pilotos antes do final da temporada, mas Verstappen ultrapassou Piastri na segunda posição e agora está apenas 12 pontos atrás do britânico. O australiano está quatro pontos atrás do tetracampeão, em terceiro.

"Acho que algo deu errado na cadeia de comando", continuou Schumacher. "Tem que haver uma pessoa que assuma a responsabilidade. E eu suspeito, não quero dizer isso muito alto, mas há alguém extremamente ambicioso lá. E em uma situação como essa, é preciso confiar na pessoa que está tomando a decisão. Se você tentar tomar a decisão sozinho, já era".

"E assim que o primeiro momento passou, o segundo também passou. Tudo aconteceu muito rápido. Acho que foi exatamente por isso que eles não perceberam e realmente precisam resolver isso. Piastri deveria ter entrado, teria sido uma vitória fácil. E talvez Norris tivesse terminado em terceiro, tudo bem, mas agora ele está em uma situação ainda pior, porque Verstappen provavelmente o teria ultrapassado de qualquer maneira, apenas pelo corte inferior", continuou.

"Mas acho que a tarefa muito maior agora é convencer Piastri, porque eles lhe custaram a vitória, de que ele ainda está muito longe do alcance e Max está chegando. Isso agora está nas mãos de Norris. Acho que esse será o desafio mais difícil", concluiu.

