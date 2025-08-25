A ampla mudança dos regulamentos da Fórmula 1 para 2026 representa um desafio para todas as equipes e fabricantes de motores, mas isso também se aplica aos pilotos. A FIA chamou de "prematuras" as reclamações sobre os carros de 2026, acrescentando que está buscando um equilíbrio entre velocidade e estratégia na categoria.

Charles Leclerc disse que os novos carros parecem "muito diferentes" com base em suas primeiras corridas no simulador, enquanto Alex Albon acrescentou que a F1 se torna muito mais complexa. Os pilotos terão que gerenciar mais, o que levou o chefe de equipe da Williams, James Vowles, a alertar sobre uma carga de trabalho maior ao volante.

Além disso, os novos carros exigiriam um estilo de pilotagem diferente, para o qual a Williams criou um grupo de trabalho especial para ajudar os pilotos a se adaptarem.

"Mas, em primeiro lugar, Albon e outros pilotos ainda não dirigiram as regras finais, por definição, porque elas ainda não estão prontas", respondeu o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, em uma entrevista ao Motorsport.com. "Em segundo lugar, com certeza, se você não automatizar certas partes, haverá um aumento da carga sobre os pilotos. Isso é verdade".

Isso, no entanto, é exatamente um dos assuntos que a FIA está avaliando atualmente. "Parte do trabalho que ainda precisa ser feito até o início da próxima temporada é determinar quanto dessas coisas ficará em segundo plano, digamos, mais automático, e quanto o piloto terá que controlar".

Sem xadrez, mas também sem apenas um volante e pedais

Com o gerenciamento de energia por volta, a aerodinâmica ativa, o modo de substituição manual e várias outras variáveis, haverá, de fato, mais parâmetros para lidar do que há hoje.

"Não queremos sobrecarregar o motorista com algo", acrescentou Tombazis. "Mas, ao mesmo tempo, é preciso haver um certo grau de liberdade, para garantir que ele possa atacar, defender e ter algumas dessas coisas sob seu controle. Mas com certeza haverá uma parte que será gerenciada de forma transparente para ele, para que ele não precise pensar nisso ao fazer uma curva ou algo do gênero".

Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A FIA espera encontrar um equilíbrio aceitável nos próximos meses. "Acho que há um equilíbrio a ser alcançado entre pilotar como um jogo de xadrez de gerenciamento de energia, o que não queremos como um extremo, e o outro extremo em que pilotar é apenas um volante, um pedal do acelerador e um pedal do freio", disse Tombazis.

Ele também deixou claro que a FIA também não aspira a esse último extremo. A F1 não deve se tornar simples demais. "Precisamos encontrar um bom caminho no meio".

Os pilotos inteligentes podem realmente "abusar" dos novos regulamentos?

Albon acrescentou que, em sua opinião, os pilotos inteligentes podem "abusar" dos novos regulamentos, embora uma semana depois de seus comentários iniciais ele tenha rido: "A palavra 'abuso' acabou virando manchete em todos os lugares, mas eu não quis dizer isso necessariamente de forma negativa".

O piloto da Williams deixou claro que os pilotos que têm uma largura de banda mental além de apenas correr podem ganhar uma vantagem competitiva em 2026.

"Mas acho que os pilotos inteligentes já prevalecem. A diferença de desempenho que vemos hoje em dia na F1 inclui uma porcentagem disso", disse Tombazis. "E isso não é só agora, a capacidade mental dos pilotos tem sido um fator nos últimos 20 anos - também nos primórdios da minha carreira, quando eu trabalhava com Schumacher, por exemplo".

Alexander Albon, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Quero dizer, obviamente ele tinha um talento fenomenal, mas uma grande parte do que o diferenciava era que ele também conseguia pensar em todas essas outras coisas durante uma corrida".

"Você sabe que, entre os pilotos atuais, há alguns que parecem ter um pouco mais de tempo para pensar em outras coisas, enquanto outros precisam usar toda a sua CPU para piloria o carro".

Em 2026, esse desafio pode ser maior, mas Tombazis acredita que os pilotos darão conta do recado. "Esses pilotos são os melhores do mundo e têm uma largura de banda de intelecto bastante alta. Eles podem lidar com certos problemas".

De acordo com Tombazis, é assim que a F1 deve ser, desde que não ofusque os fundamentos. "Há um nível de compreensão que eles precisam ter desses parâmetros", disse ele. "Achamos que isso faz parte do que um piloto de ponta precisa fazer. No entanto, não é, e vamos nos certificar de que não seja, a principal habilidade".

"A principal habilidade ainda é ser capaz de frear no ponto certo, ser rápido na curva, encontrar o limite, selecionar as linhas certas, etc. Isso ainda será o principal parâmetro para a avaliação do desempenho. Esse ainda será o principal parâmetro que controla quem é bom e quem é ruim. Eu não seria capaz de pilotar o carro!"

