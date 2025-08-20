No pitlane da Fórmula 1, as mentes mais brilhantes da engenharia estão totalmente concentradas em resolver os desafios da próxima mudança para um pacote totalmente novo de carro e unidade de potência para a temporada de 2026. Dado o domínio da McLaren, muitos poderiam ser perdoados por declarar que este é um momento de "parar a contagem" e desconsiderar completamente as 10 rodadas restantes de 2025.

Porém, não é assim que a Sauber planeja passar os próximos quatro meses, mesmo que seu futuro imediato envolva uma transição para uma nova identidade como Audi. Uma nova geometria de assoalho adicionada no início deste ano abriu algumas avenidas de desenvolvimento inesperadas que a equipe pretende explorar.



E, embora o foco da engenharia da fábrica tenha mudado para o pacote de 2026, do ponto de vista operacional, a Sauber tem muito espaço para desenvolvimento, de acordo com o chefe de equipe Jonathan Wheatley.



"Ainda não desistimos de 2025", disse Wheatley, falando ao Motorsport.com. "Para nós, trata-se de força e profundidade em termos da nossa operação. Usando esse impulso que ganhamos nos últimos meses, continuamos a nos fortalecer cada vez mais em termos de operações na pista e na fábrica".



"As pessoas falam sobre melhoria contínua. É claro, em todas as áreas, precisamos estar sempre ultrapassando os limites e acrescentando força de verdade na organização", continuou.



"Precisamos capacitar as pessoas, pois é aí que está o atalho para nossa jornada ambiciosa: criar a cultura certa e um ambiente de trabalho em que todas essas pessoas contribuam positivamente com a equipe. Esse é o nosso objetivo", adicionou.

Gabriel Bortoleto recebe um abraço de Jonathan Wheatley Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A Sauber tem muito em comum com a Williams, no sentido de ser uma equipe cujos dias de glória são uma mera lembrança no retrovisor, mas que tem grandes ambições com um novo proprietário. Embora seja absurdo sugerir que qualquer pessoa envolvida na parte operacional de uma equipe de F1 esteja apenas 'empurrando com a barriga' e feliz apenas por estar lá, a Sauber - como a Williams - passou grande parte da última década ou mais lutando para manter as luzes acesas. Levar os carros para a pista de corrida foi uma conquista por si só.



Para a Sauber, os auges na F1 incluem a temporada de 2001, em que um novato Kimi Raikkonen fez seu nome em um tecnicamente ousado C20, com suportes de suspensão dianteira duplos, e um período sob a propriedade da BMW que colocou Robert Kubica na disputa pelo campeonato de 2008. Kubica ainda acredita que teria tido uma chance melhor se a BMW tivesse continuado com o desenvolvimento durante a temporada, em vez de mudar o foco para o carro de 2009 mais cedo.



Quando a BMW se juntou ao êxodo de fabricantes em 2009, durante as consequências da crise financeira global, a equipe evitou por pouco cair nas mãos do chamado "vigarista de trilhões de dólares" Russell King. Desde então, na maior parte do tempo, a equipe tem se mantido no fundo do poço.



Nessas circunstâncias, a falta de investimento significa um lento afastamento das instalações de ponta na fábrica, uma batalha para se contentar e uma luta para atrair os melhores talentos de engenharia. Entre as atribuições de Wheatley junto à Audi está o de incutir um pouco da mentalidade vencedora que extraiu de seu tempo como diretor esportivo da Red Bull, onde a equipe de pista era tão ferozmente competitiva quanto os pilotos.



Quando Wheatley se juntou à equipe no GP do Japão, uma atualização significativa de desempenho para o C45 já estava passando pelo sistema e entrando em produção. Desde a primeira corrida, o C45 vinha se mostrando notavelmente ruim quando há tráfego, e tanto Nico Hulkenberg quanto Gabriel Bortoleto reclamavam de turbulência ao redor do cockpit quando pilotavam no "ar sujo".

A geração atual de carros deveria ser menos sensível ao rastro dos carros à frente, para que eles possam correr mais próximos uns aos outros nas curvas. Mas o desenvolvimento - não apenas a eficácia da arquitetura do assoalho, mas também a exploração de brechas em torno das geometrias das asas - trouxe maior turbulência, "ar sujo".

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A evolução do C45 ao longo da temporada se concentrou em tornar a aerodinâmica menos "instável" e a força descendente que ele produz agora é mais facilmente acessível e consistente. Na Espanha, a Sauber introduziu uma nova configuração de asa dianteira, assoalho e carroceria traseira.

De forma mais significativa, o assoalho revisado abriu algumas novas oportunidades de desenvolvimento e a Sauber fez mais alterações nas bordas do assoalho na Áustria e em Silverstone, juntamente com novos pacotes de asas específicos para a pista. Nos últimos GPs, a Sauber superou seus rivais mais próximos e deu aos líderes algo em que pensar: Hulkenberg conquistou seu primeiro pódio em Silverstone e Bortoleto terminou três posições à frente de Max Verstappen na Hungria.



"Em todas as áreas do negócio, podemos melhorar", disse Wheatley. "Inclusive eu mesmo. Cada dia é uma experiência de aprendizado.

Estamos passando de uma pequena equipe que, francamente, fez um trabalho incrível, colocando dois carros no grid nos últimos 30 anos ou mais, para uma equipe de trabalho completa da Audi. Essa jornada é ambiciosa e não vamos fazê-la sem ter as pessoas conosco e sem desafiar todos os sistemas e operações que temos e nos esforçar além do normal".

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!