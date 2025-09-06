A Fórmula 1 "não tem mais espaço" para receber uma 12ª equipe no paddock, alertou o CEO da categoria, Stefano Domenicali.

A nova equipe da Cadillac se tornará a 11ª do grid em 2026, após um processo de aprovação que durou anos, beneficiando-se do apoio da gigante automotiva General Motors e, eventualmente, dos motores; ela usará os motores da Ferrari até que a GM produza seus próprios motores a partir de 2029.

Essa será a primeira vez que o grid da F1 terá 22 carros desde a temporada de 2016, quando a nova equipe Haas fez sua estreia e a equipe Manor fazia sua despedida.

As pistas têm espaço para mais carros - a F3 tem 30 monopostos alinhados nos mesmos grids -, mas a F1 terá que espremer suas instalações no local para acomodar a Cadillac, e Domenicali não está interessado em amontoar 12 equipes em espaços confinados e inflexíveis como o paddock e o pitlane de Mônaco. Em vez disso, ele diz que comprar uma equipe existente é a melhor maneira das partes interessadas entrarem no grid da F1.

"Temos que ser cautelosos", alertou o italiano. "Só avaliaremos uma proposta de grande importância porque acho que já estamos em um ponto em que não há mais espaço - logisticamente, estamos no limite".

A F3 tem grids de 30 carros, mas a F1 tem outros problemas Foto de: Formula Motorsport Ltd

"Vejo um grande interesse de fundos e investidores em comprar franquias atuais - vamos chamá-las assim - porque o valor de uma equipe está crescendo exponencialmente e, portanto, o interesse financeiro em investir na F1 também está aumentando. Vemos isso em primeira mão porque recebemos muitas consultas, e o mesmo acontece com as equipes. Mas, justamente porque as coisas estão indo bem, precisamos ser prudentes e proteger o valor do que construímos".

Domenicali também refletiu sobre a proposta da Andretti para a F1, que foi aprovada pela FIA em outubro de 2023, mas rejeitada pela F1 em janeiro de 2024 porque o campeonato não acreditava que a Andretti seria competitiva, apesar de seus vínculos com a General Motors; no final, Michael Andretti deu um passo atrás e saiu do projeto, e a inscrição renomeada da Cadillac foi aceita.

"Sempre dissemos que era fundamental para nós [Liberty Media] ter um projeto de qualidade na mesa para avaliar a médio e longo prazo", disse Domenicali. "Quando recebemos o projeto da Andretti, nossa opinião foi negativa - não porque a Andretti não fosse boa. Mario é uma lenda, um ícone deste esporte e um amigo. Simplesmente não vimos a substância por trás do projeto que consideramos necessário".

"As coisas mudaram quando a General Motors entrou no projeto. Vimos um investimento significativo com um plano de 10 anos e imediatamente nos manifestamos favoravelmente porque acreditamos que, nesse caso, o projeto pode agregar valor ao sistema. Já estamos vendo isso agora - eles estão investindo no mercado dos EUA para promover sua nova iniciativa, o que garante um benefício", concluiu.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!