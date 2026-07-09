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F1: "Não temos medo da Ferrari, mas eles progrediram", diz Wolff após nova vitória do time de Maranello

Charles Leclerc triunfou no GP da Grã-Bretanha, no último fim de semana, após Lewis Hamilton ter subido ao lugar mais alto do pódio em Barcelona

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Após a vitória de Lewis Hamilton no GP de Barcelona -- a primeira vez em que a Mercedes não triunfou na Fórmula 1 2026 --, foi a vez de Charles Leclerc subir ao lugar mais alto do pódio em Silverstone, no GP da Grã-Bretanha, disputado no último domingo.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tanto Hamilton quanto Leclerc se beneficiaram de contratempos alheios e desfechos estratégicos favoráveis em suas respectivas vitórias, mas isso não tira o mérito da Ferrari nos triunfos, que mostram a força do time de Maranello neste temporada.

O editor recomenda:

Se Lewis viu a sorte sorrir com o timing do safety car em Montmeló, também é verdade que ele tinha um ritmo ótimo na corrida espanhola, enquanto Charles havia assumido a ponta desde a largada na Inglaterra, ainda que tenha garantido o P1 com os problemas enfrentados pelo italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, na reta final da prova do último fim de semana.

Falando à Sky Italia, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, admitiu que a Ferrari agora está mais competitiva, mas enfatizou que o principal problema são as questões de confiabilidade da Mercedes.

"Tenho medo da Ferrari? Não. Antes de tudo, precisamos nos concentrar em nós mesmos. Perdemos 75 pontos nas últimas corridas devido a problemas de confiabilidade", ponderou o dirigente das Flechas de Prata.

"A Ferrari fez um progresso significativo. Eles achavam que seriam menos competitivos em Silverstone, mas na primeira parte da corrida o ritmo deles estava bastante próximo do nosso", admitiu Wolff.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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