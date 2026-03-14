F1: "Não tenho palavras no momento", lamenta Verstappen após sprint complicada na China
Holandês largou de oitavo, mas caiu para o fundo do grid e precisou se recuperar para terminar em nono, fora da zona de pontos
Nono colocado na corrida sprint do GP da China de Fórmula 1 deste sábado, Max Verstappen saiu do carro desolado com sua performance, apontando os problemas que o carro da Red Bull vem apresentando neste começo de campeonato.
Originalmente oitavo colocado no grid da prova de curta duração, Verstappen caiu para trás na largada, e precisou se recuperar ao longo das 19 voltas da sprint chinesa. Graças à intervenção do safety car na segunda metade da corrida, o holandês conseguiu buscar algumas posições para terminar em nono, mas fora da zona de pontos.
Em entrevista à F1TV após o fim da corrida, o holandês tentou explicar o que ocorreu na sprint, mas lamentou o momento vivido pela Red Bull.
"Não tenho palavras no momento, para ser honesto. Tudo que poderia dar errado deu errado. A largada, claro, é um problema que temos que resolver. Mas, depois disso, o equilíbrio do carro está totalmente confuso".
"Provavelmente temos a maior degradação de pneus do grid, é algo totalmente fora do nosso controle. Há ainda algumas outras corridas no carro que, como dizer, não estavam bem preparadas. Precisamos acertar nossas coisas".
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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