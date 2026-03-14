Nono colocado na corrida sprint do GP da China de Fórmula 1 deste sábado, Max Verstappen saiu do carro desolado com sua performance, apontando os problemas que o carro da Red Bull vem apresentando neste começo de campeonato.

Originalmente oitavo colocado no grid da prova de curta duração, Verstappen caiu para trás na largada, e precisou se recuperar ao longo das 19 voltas da sprint chinesa. Graças à intervenção do safety car na segunda metade da corrida, o holandês conseguiu buscar algumas posições para terminar em nono, mas fora da zona de pontos.

Em entrevista à F1TV após o fim da corrida, o holandês tentou explicar o que ocorreu na sprint, mas lamentou o momento vivido pela Red Bull.

"Não tenho palavras no momento, para ser honesto. Tudo que poderia dar errado deu errado. A largada, claro, é um problema que temos que resolver. Mas, depois disso, o equilíbrio do carro está totalmente confuso".

"Provavelmente temos a maior degradação de pneus do grid, é algo totalmente fora do nosso controle. Há ainda algumas outras corridas no carro que, como dizer, não estavam bem preparadas. Precisamos acertar nossas coisas".

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