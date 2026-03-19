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F1 - “Não vencem desde 2008”: Binotto rejeita Ferrari como base para Audi

Executivo do projeto alemão apontou mentalidade diferente na estrutura da equipe alemã

Redação Motorsport.com
Editado:
Mattia Binotto, Audi F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A Audi na Fórmula 1, mal ou bem, segue evoluindo o seu espaço no paddock após assumir as operações da antiga Sauber, com a dupla de pilotos Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. O líder executivo do projeto, Mattia Binotto, refletiu sobre o avanço do time alemão e como ele descarta a inspiração na Ferrari, escuderia a qual passou boa parte da carreira na F1, incluindo como chefe de equipe, antes de partir para o projeto da marca dos 'Quatro Anéis' em 2024.

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Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o executivo da Audi refletiu sobre como foi o processo de transição de garagista suíça para uma equipe de fábrica com unidade de potência própria: “A Sauber era uma equipe pequena e histórica, com infraestrutura um tanto ultrapassada”.

“Havia falta de pessoal, competências, processos, metodologia, espaço, recursos, boas instalações de teste, um simulador, um túnel de vento reformado e um departamento de produção mais eficiente e com maior capacidade".

O executivo italiano também destacou que a Audi construiu um plano de evolução até o topo e vai segui-lo, ao contrário do que percebeu quando passou na Scuderia: "No entanto, o objetivo é se tornar campeão mundial um dia. O que precisamos fazer para alcançar isso? Fazemos uma lista e trabalhamos nela – é simples assim".

“Na Ferrari, não havia planos nem processos – as coisas eram simplesmente testadas. Um plano não era necessário para o sucesso. Ao contrário da Audi, onde prevalece uma cultura mais alemã e suíça, os planos são essenciais".

Questionado sobre uma possível inspiração no exemplo da Ferrari, Binotto 'cutucou' a antiga equipe com uma brincadeira: “Por que eu faria isso? Eles não ganham nada desde 2008. Eu quero que a Audi vença".

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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