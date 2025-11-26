F1: "Não vou chorar se eu não ganhar o campeonato", brinca Verstappen
Holandês avaliou rápida retomada na disputa pelo título e afirma que "é bom em colocar as coisas em perspectiva"
Após a desclassificação dos pilotos da McLaren no GP de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen diminuiu sua desvantagem em busca do título, mas ainda tem 24 pontos a recuperar. Nas últimas sete etapas, o tetracampeão recuperou 104 pontos em relação a Oscar Piastri, australiano que perdeu a liderança para o companheiro de equipe e agora está empatado com Verstappen.
Falando à imprensa holandesa antes do GP de Las Vegas, o holandês avaliou essa 'retomada' tão rápida da seguinte forma: "Acho que muitas coisas se juntaram para que a diferença diminuísse tão rapidamente. Depois da pausa de verão, os pilotos da McLaren cometeram alguns erros ou bateram. Tivemos algumas boas corridas em que tudo se encaixou e a diferença pode diminuir".
Apesar de tudo isso, ele deixou claro que a perspectiva de perder o campeonato não o levaria a um colapso emocional: "Se eu não ganhar o campeonato, ainda assim vou sair de férias! Sou bom em colocar as coisas em perspectiva. Não vou chorar por causa disso", reconheceu.
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários