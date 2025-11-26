Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: "Não vou chorar se eu não ganhar o campeonato", brinca Verstappen

Holandês avaliou rápida retomada na disputa pelo título e afirma que "é bom em colocar as coisas em perspectiva"

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Após a desclassificação dos pilotos da McLaren no GP de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen diminuiu sua desvantagem em busca do título, mas ainda tem 24 pontos a recuperar. Nas últimas sete etapas, o tetracampeão recuperou 104 pontos em relação a Oscar Piastri, australiano que perdeu a liderança para o companheiro de equipe e agora está empatado com Verstappen. 

Leia também:

Falando à imprensa holandesa antes do GP de Las Vegas, o holandês avaliou essa 'retomada' tão rápida da seguinte forma: "Acho que muitas coisas se juntaram para que a diferença diminuísse tão rapidamente. Depois da pausa de verão, os pilotos da McLaren cometeram alguns erros ou bateram. Tivemos algumas boas corridas em que tudo se encaixou e a diferença pode diminuir". 

Apesar de tudo isso, ele deixou claro que a perspectiva de perder o campeonato não o levaria a um colapso emocional: "Se eu não ganhar o campeonato, ainda assim vou sair de férias! Sou bom em colocar as coisas em perspectiva. Não vou chorar por causa disso", reconheceu. 

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Vettel elogia coragem de Norris e comenta apoio ao britânico nos bastidores
Próximo artigo F1: Vettel revela 'dica' que deu a Hamilton sobre Ferrari e analisa dificuldade do heptacampeão na Scuderia

Filtros