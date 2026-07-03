F1: "Não vou parar até chegar" no oitavo título, avisa Hamilton

Lewis Hamilton está em seu segundo ano com a Ferrari e, após uma primeira temporada complicada com a Scuderia, a qual causou questionamentos sobre sua permanência no esporte após mais de uma década, o piloto e a equipe parecem ter encontrado o caminho certo. No fim de semana do GP da Grã-Bretanha, corrida de casa do heptacampeão, o britânico reafirmou que continuará na Fórmula 1 até atingir um objetivo: o oitavo título.

"Podem ter certeza: não vou parar até chegar lá [ao oitavo título do campeonato de pilotos]", falou em entrevista à Sky Sports. Hamilton conquistou o sétimo título em 2020, ainda com a Mercedes, e chegou próximo do oitavo em 2021, perdendo-o na última corrida do ano, em Abu Dhabi, para Max Verstappen.

O britânico passou por uma fase difícil durante a era do chamado 'efeito solo'. Ele foi superado pelo então companheiro de equipe, George Russell, na classificação de pilotos em 2022 e 2024 e não se aproximou realmente da briga pelo título, vencido por Verstappen de maneira consecutiva entre 2021 e 2024. Em 2025, foi sexto colocado com a Ferrari, uma posição atrás de Charles Leclerc, porém, a sorte está virando em 2026.

Hamilton terminou todos os GPs deste ano dentre o top seis e, em Barcelona, venceu pela Scuderia pela primeira vez. Até o último domingo, era vice-líder do campeonato de pilotos, mas foi superado por Russell, que venceu a corrida na Áustria. Os resultados demonstram uma enorme evolução da 'dupla Hamilton-Ferrari', especialmente em um ano dominado pela Mercedes desde a primeira etapa.

De acordo com o heptacampeão, se o time italiano tivesse as mesmas condições de motor da equipe alemão, ele estaria brigando ainda mais de perto: "Se tivéssemos a mesma potência, estaríamos disputando com eles todo fim de semana. Há muitas corridas pela frente, mas também sou realista. A Mercedes venceu praticamente tudo, especialmente no início, com muita facilidade".

"Mesmo quando outras equipes traziam atualizações, eles continuavam vencendo sem trazer novidades. Por isso, acho que eles ainda têm muitas cartas na manga", continuou. Neste momento, a Mercedes lidera o campeonato de construtores com 302 pontos, 98 a mais do que a Ferrari, segunda colocada. Ainda assim, segundo Hamilton, a Scuderia não deve ser descartada como uma séria desafiante.

"Haverá corridas em que vamos desafiá-los. Independentemente de podermos ou não competir contra eles agora, estamos nos esforçando ao máximo para tentar diminuir a diferença nessas retas", explicou, destacando o principal desafio da Ferrari no momento, os trechos de reta.

"Não é que eu não esteja confiante. O fato é que temos longas retas [em Silverstone]. Acho que este será um fim de semana sem precedentes em termos de entrega de potência", acrescentou.

"Todos nós, pilotos, temos conversado no grupo do WhatsApp sobre como a potência será limitada nesta pista. A bateria acaba. Há poucas curvas para recarregar o motor, então o MGU-K ficará desativado durante grande parte da volta, e aí provavelmente teremos mais dificuldades. A desvantagem pode ser duas vezes maior", finalizou.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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