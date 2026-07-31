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F1: Narrador britânico critica Hamilton por "erros bobos" após 'punições severas' na Hungria

David Croft destacou que piloto com toda a experiência do heptacampeão não pode "se dar ao luxo de cometer esses deslizes"

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Principal narrador de Fórmula 1 da Sky Sports, David Croft criticou Lewis Hamilton por cometer "erros bobos" e desnecessários nas corridas recentes. Apesar do forte ritmo de recuperação demonstrado pelo britânico em seu segundo ano na Ferrari, duas punições sofridas na Hungria resultaram na perda de pontos valiosos na briga do campeonato.

Leia também:

Hamilton chegou a cruzar a linha de chegada na quarta colocação no Hungaroring, mas caiu para quinto no resultado oficial após ser penalizado em cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane. Ele desativou o limitador de velocidade cerca de cinco metros antes da linha limite, excedendo o permitido por apenas 0,1 km/h. O erro aconteceu pois o heptacampeão acelerou para não perder posição para Kimi Antonelli na saída dos boxes.

Essa sanção somou-se a uma perda de três posições no grid de largada ainda no sábado, quando os comissários entenderam que Hamilton atrapalhou Oscar Piastri no treino classificatório. A Ferrari também assumiu parte da responsabilidade pelo incidente por falta de aviso no rádio.

Para Croft, falhas com margens tão pequenas acabam custando caro demais em uma disputa de campeonato acirrada e não deveriam acontecer com um piloto com a bagagem de Hamilton, que completou em Budapeste sua 391ª corrida na F1.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

O narrador ressaltou que não desejava ser excessivamente severo com aquele que considera o maior piloto da história da categoria, mas argumentou que a atenção em momentos cruciais precisa ser maior: "Ele soltou o limitador de velocidade cerca de cinco metros antes do tempo e passou a 0,1 km/h acima do limite. Isso custou a ele uma posição na corrida. É uma punição severa para uma margem tão pequena, mas regras são regras", avaliou Croft.

"Foi um erro bobo de um piloto com 391 corridas. Quando a disputa por pontos está tão acirrada lá na frente, você simplesmente não pode se dar ao luxo de cometer esses deslizes. Foi o mesmo na classificação com o Piastri — a equipe errou no rádio, sim, mas um piloto com a experiência do Lewis também precisa olhar nos espelhos e antecipar quem vem em volta rápida", continuou. 

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

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