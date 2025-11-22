F1: Nas condições adversas de Las Vegas, Norris bate Verstappen no fim e crava pole; Bortoleto é 18º
Sessão ainda contou com uma classificação complicada para Lewis Hamilton, que inicia a corrida em último lugar
A classificação para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 foi debaixo de água! Pela primeira vez, os pilotos usaram os pneus de chuva forte e só colocaram os compostos intermediários no Q3 e foi nessas condições que Lando Norris conquistou a pole.
Max Verstappen e Carlos Sainz completaram os três primeiros colocados. Gabriel Bortoleto teve dificuldade na reta final do Q1 e não conseguiu avançar largando em P18. Destaque negativo para Lewis Hamilton que teve sua pior classificação do ano e começará da última colocação.
A classificação
Q1
Por conta da chuva torrencial que caía nas ruas de Las Vegas, os pilotos foram à pista calçados com pneus de chuva forte. No primeiro momento, o tempo mais rápido foi marcado por Lance Stroll ao fazer 2m0s067 - em uma situação de visibilidade baixíssima.
As condições 'deslizantes' do asfalto causou uma série de bandeiras amarelas seguidas, uma vez que os pilotos, em sua maioria, passava do ponto de frenagem. Restando sete minutos para o fim, Fernando Alonso, George Russell e Pierre Gasly ocupavam as três primeiras colocações.
Na zona de eliminação, estariam fora do Q2 Nico Hulkeberg, Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc e Liam Lawson. Nos minutos finais, Charles Leclerc conseguiu colocar o carro na casa dos 1m54s416. Nos segundos finais, Alex Albon acertou em cheio o carro no muro causando a primeira batida do fim de semana.
Ao fim, foram eliminados: Albon (16º), Kimi Antonelli (17º), Gabriel Bortoleto (18º), Yuki Tsunoda (19º), Lewis Hamilton (20º).
Q2
Mesmo com algumas partes da pista seca, os pilotos mantiveram os compostos azuis no início do Q2. Diferentemente da primeira parte, a chuva cessou e, com isso, a pista teve margem de melhora. Com metade da sessão, a liderança estava com Liam Lawson, seguido por Oscar Piastri e Verstappen.
Lá na zona de eliminação, a situação estaria complicada para Ocon, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg, Gasly e Franco Colapinto.
Quanto mais o tempo corrida, mais a pista melhorava. Por conta da baixa carga aerodinâmica nos carros e o frio, os pilotos foram extremamente cautelosos e optaram por avançar até o Q3 com os compostos de chuva. O único que arriscou foi Lance Stroll, que calçou os intermediários, mas provou ser uma escolha precipitada.
Com isso, foram eliminados: Hulkenberg (11º), Stroll (12º), Ocon (13º), Oliver Bearman (14º) e Colapinto (15º).
Q3
Com a pista levemente mais seca, os tempos começaram a cair e a liderança foi pulando de mão em mão durante toda a sessão. No fim, a decisão ficou para depois da bandeirada e a pole ficou com Norris.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|
1'47.934
|206.826
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.323
1'48.257
|206.209
|3
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+0.362
1'48.296
|206.135
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.869
1'48.803
|205.174
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+1.027
1'48.961
|204.876
|6
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|
+1.128
1'49.062
|204.687
|7
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|
+1.532
1'49.466
|203.931
|8
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|
+1.620
1'49.554
|203.768
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.938
1'49.872
|203.178
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|
+3.606
1'51.540
|200.139
|11
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|Sauber
|Ferrari
|
+4.847
1'52.781
|197.937
|12
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|
+4.916
1'52.850
|197.816
|13
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+5.053
1'52.987
|197.576
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+5.160
1'53.094
|197.389
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|
+5.749
1'53.683
|196.367
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+8.286
1'56.220
|192.080
|17
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+8.380
1'56.314
|191.925
|18
|G. Bortoleto Sauber
|5
|Sauber
|Ferrari
|
+8.740
1'56.674
|191.333
|19
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|
+8.864
1'56.798
|191.129
|20
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+9.181
1'57.115
|190.612
|Ver resultados completos
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários