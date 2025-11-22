Todas as categorias

Relato de classificação
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Nas condições adversas de Las Vegas, Norris bate Verstappen no fim e crava pole; Bortoleto é 18º

Sessão ainda contou com uma classificação complicada para Lewis Hamilton, que inicia a corrida em último lugar

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

A classificação para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 foi debaixo de água! Pela primeira vez, os pilotos usaram os pneus de chuva forte e só colocaram os compostos intermediários no Q3 e foi nessas condições que Lando Norris conquistou a pole.

Leia também:

Max Verstappen e Carlos Sainz completaram os três primeiros colocados. Gabriel Bortoleto teve dificuldade na reta final do Q1 e não conseguiu avançar largando em P18. Destaque negativo para Lewis Hamilton que teve sua pior classificação do ano e começará da última colocação. 

A classificação

Q1

Por conta da chuva torrencial que caía nas ruas de Las Vegas, os pilotos foram à pista calçados com pneus de chuva forte. No primeiro momento, o tempo mais rápido foi marcado por Lance Stroll ao fazer 2m0s067 - em uma situação de visibilidade baixíssima. 

 

As condições 'deslizantes' do asfalto causou uma série de bandeiras amarelas seguidas, uma vez que os pilotos, em sua maioria, passava do ponto de frenagem. Restando sete minutos para o fim, Fernando Alonso, George Russell e Pierre Gasly ocupavam as três primeiras colocações. 

Na zona de eliminação, estariam fora do Q2 Nico Hulkeberg, Andrea Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc e Liam Lawson. Nos minutos finais, Charles Leclerc conseguiu colocar o carro na casa dos 1m54s416. Nos segundos finais, Alex Albon acertou em cheio o carro no muro causando a primeira batida do fim de semana. 

 

Ao fim, foram eliminados: Albon (16º), Kimi Antonelli (17º), Gabriel Bortoleto (18º), Yuki Tsunoda (19º), Lewis Hamilton (20º). 

Q2

Mesmo com algumas partes da pista seca, os pilotos mantiveram os compostos azuis no início do Q2. Diferentemente da primeira parte, a chuva cessou e, com isso, a pista teve margem de melhora. Com metade da sessão, a liderança estava com Liam Lawson, seguido por Oscar Piastri e Verstappen.

Lá na zona de eliminação, a situação estaria complicada para Ocon, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg, Gasly e Franco Colapinto.

 

Quanto mais o tempo corrida, mais a pista melhorava. Por conta da baixa carga aerodinâmica nos carros e o frio, os pilotos foram extremamente cautelosos e optaram por avançar até o Q3 com os compostos de chuva. O único que arriscou foi Lance Stroll, que calçou os intermediários, mas provou ser uma escolha precipitada. 

Com isso, foram eliminados: Hulkenberg (11º), Stroll (12º), Ocon (13º), Oliver Bearman (14º) e Colapinto (15º).

Q3

Com a pista levemente mais seca, os tempos começaram a cair e a liderança foi pulando de mão em mão durante toda a sessão. No fim, a decisão ficou para depois da bandeirada e a pole ficou com Norris.

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

1'47.934

   206.826
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.323

1'48.257

   206.209
3 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+0.362

1'48.296

   206.135
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.869

1'48.803

   205.174
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+1.027

1'48.961

   204.876
6 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda

+1.128

1'49.062

   204.687
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.532

1'49.466

   203.931
8 France I. Hadjar RB 6 RB Honda

+1.620

1'49.554

   203.768
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+1.938

1'49.872

   203.178
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+3.606

1'51.540

   200.139
11 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 Sauber Ferrari

+4.847

1'52.781

   197.937
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+4.916

1'52.850

   197.816
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+5.053

1'52.987

   197.576
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+5.160

1'53.094

   197.389
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault

+5.749

1'53.683

   196.367
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+8.286

1'56.220

   192.080
17 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+8.380

1'56.314

   191.925
18 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 Sauber Ferrari

+8.740

1'56.674

   191.333
19 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull

+8.864

1'56.798

   191.129
20 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+9.181

1'57.115

   190.612
Ver resultados completos  

Filtros