A temporada 2025 da Sauber na Fórmula 1 tinha tudo para ser uma das piores entre as dez equipes do grid, contudo, as últimas corridas mostraram que o time suíço pode ter encontrado o 'caminho das pedras' para um ano honesto - inclusive, superando, em pontuação, um dos principais esquadrões.

Das 11 corridas disputadas na temporada, a Sauber pontuou em cinco delas, contudo, o que chama atenção são as últimas três provas: com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto se postando entre os dez primeiros, a equipe comandada por Jonathan Weathley fez mais pontos que a Red Bull.

Juntando a pontuação dos GPs de Espanha, Canadá e Áustria, a Sauber acumula 20 pontos, um a mais que o esquadrão de Milton Keynes.

Pontos

GP SAUBER RED BULL Espanha 10 1 Canadá 4 18 Áustria 6 -

Outro recorte intrigante é que, quando olhamos especificamente para Nico Hulkenberg e os segundos pilotos da Red Bull, o alemão fez, sozinho, a mesma quantidade de pontos que Sergio Pérez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda juntos desde o GP da Itália de 2024: 20 pontos.

No panorama geral, a disparidade é evidente. A Red Bull é a quarta do campeonato de construtores com 162 pontos acumulados, enquanto a Sauber é a 9ª com 26. Mas, dentro da realidade de cada equipe na temporada 2025, é interessante observar a crescente e a decaída de cada uma.

