O tetracampeão da Fórmula 1 Max Verstappen está vivendo uma semana mais do que especial, com o holandês e sua noiva, a brasileira Kelly Piquet, aguardando o nascimento do primeiro bebê do casal. Com isso, o piloto da Red Bull se ausentou do dia de mídia do GP de Miami, mas já está a caminho dos Estados Unidos para participar do restante do fim de semana.

Na manhã desta quinta-feira, a Red Bull divulgou um breve comunicado anunciando a ausência de Verstappen das coletivas na Flórida devido à expectativa pelo nascimento de seu bebê.

"Olá a todos", diz o comunicado. "Informamos que Max não estará presente no dia de mídia em Miami, porque ele está aguardando o nascimento do bebê. Tudo corre bem e ele estará na pista amanhã para o restante do fim de semana. Não vamos comentar mais nada sobre isso em respeito à privacidade de Max e sua família".

O nascimento do primeiro bebê de Max não passou despercebido pelo paddock, com o assunto dominando as entrevistas com os pilotos no dia de mídia. Piloto da Sauber, o brasileiro Gabriel Bortoleto também foi questionado sobre como isso pode ou não afetar o tetracampeão.

"Acho que ele não perderia um fim de semana de corrida , não sei", disse o brasileiro sobre o atraso na chegada de Max a Miami.

"Não falei com ele nos últimos dias, para ser honesto, mas tenho certeza que ser pai não mudará nada em sua vida. Quero dizer, no sentido de ser piloto. Ele não vai andar mais devagar por isso, talvez irá até mais rápido. Isso não mudará sua mentalidade".

Verstappen chega a Miami neste fim de semana, para a sexta etapa da temporada 2025, em terceiro no Mundial, com 87 pontos, 12 a menos que o líder Oscar Piastri e a apenas dois do vice-líder Lando Norris. Diferentemente das duas etapas anteriores, há 33 pontos em jogo na passagem pela Flórida, devido à segunda corrida sprint do ano.

