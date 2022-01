Carregar reprodutor de áudio

Outra corrida de rua pode ser adicionada ao calendário da Fórmula 1: Las Vegas, após as negociações entre a cidade e representantes da FOM entrarem em uma nova fase. Embora os pilotos já tenham dito que o cronograma de 22 corridas do ano passado era muito longo, com o mesmo pensamento entre mecânicos e engenheiros, a categoria ainda busca expandi-lo para 2023.

A enorme popularidade do esporte atrai países e cidades que ficam felizes em sediar as provas. Em 2021, Catar e Arábia Saudita foram incluídos e, além dos interessados, também há metas "estratégicas" sendo traçadas, como uma etapa na África africana e a terceira nos Estados Unidos.

Segundo o Sports Business Journal, os organizadores da F1 e de Las Vegas estão cada vez mais próximos de um acordo, e as conversas não são mais sobre a possibilidade de sediar a corrida, e sim detalhes de logística.

O veículo acrescentou que, de acordo com suas fontes, a categoria quer adicionar a cidade ao seu calendário o mais rápido possível, já em 2023, mas o mais provável seria 2024 por conta dos prazos apertados.

O esperado é que seja uma corrida de rua e parte da pista seria dada na famosa Las Vegas Strip. Não seria a primeira vez da F1 na cidade, pois ela já foi para lá na época do GP de Ceasars Palace, quando a pista foi montada no estacionamento do Ceasars Hotel.

Mais um local americano estreará em 2022: Miami. O local receberá a categoria pela primeira vez e o percurso está definido ao redor do estádio do Miami Dolphins, time da NFL - a liga nacional de futebol americano.

Corridas sprint AMEAÇADAS em 2022? Entenda como TRETA por GRANA atrapalha planos da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: