F1: "Nenhum piloto quer correr em Ímola", entrega Bottas

Valtteri Bottas encontrou um motivo para torcer contra um possível GP de Ímola em dezembro: os impostos italianos. Além do frio, da neblina e do pôr do sol mais cedo no inverno europeu, o piloto da Cadillac apontou a situação tributária como uma das razões pelas quais os pilotos da Fórmula 1 não estariam animados com a possibilidade de terminar a temporada 2026 na Itália.

"Não sou um grande fã porque ouvi falar de como costuma ser o clima nessa época do ano. Neblina pela manhã, o sol se põe muito cedo, a temperatura... E também não sei se vocês ouviram falar dos impostos italianos. Nenhum piloto realmente quer correr na Itália por causa dos acontecimentos recentes", afirmou Bottas durante o dia de mídia em Sepang.

A questão não surgiu do nada. Em abril, a Guardia di Finanza, polícia financeira italiana, iniciou inspeções administrativas em equipes de F1 sediadas fora do país.

O caso envolve a tributação de rendimentos obtidos pelos pilotos durante corridas realizadas em território italiano. Os pilotos teriam recebido cartas relacionadas aos últimos sete anos e foram orientados a pagar pelo menos 50% dos impostos que não teriam sido recolhidos após os finais de semana.

Bottas, inclusive, deixou clara a preferência por uma alternativa ao circuito italiano.

"Abu Dhabi, não há imposto, certo? Acho que todo mundo gostaria de correr em algum lugar mais quente", brincou.

A possibilidade de Ímola receber a etapa final da temporada existe caso os GPs do Catar e de Abu Dhabi não possam ser realizados. A F1 ainda trabalha com o calendário original, mas a cidade italiana está sendo preparada como alternativa para uma eventual corrida em 6 de dezembro.

Bearman já está pensando no frio

A questão tributária, porém, não pesa da mesma maneira para todos os pilotos. Oliver Bearman admitiu que o assunto é "um pouco menos relevante" para ele do que para alguns dos colegas, mas encontrou outro problema em uma possível corrida de dezembro: o frio.

"Acho que deveríamos levar correntes para neve e aquecedores de mão. Vamos ver como será, mas definitivamente estará frio se estivermos em Ímola em dezembro".

Bearman viveu por alguns anos próximo ao circuito e conhece as condições do inverno na região. Por isso, sua preocupação está mais voltada para a temperatura do que para a conta da Receita italiana.

Além disso, o britânico fez sua estreia oficial na F1 na última temporada e, sendo assim, o valor de seus impostos que devem ser pagos não é tão alto quanto o de outros competidores que estão há mais tempo no grid.

Verstappen tem uma solução simples para o imposto

Max Verstappen, por outro lado, não parece tão preocupado nem com o frio nem com a questão tributária.

"Há lugares piores para estar no inverno do que Ímola. É um pouco mais frio do que no verão, escurece um pouco mais cedo, mas acho que somos todos inteligentes o suficiente para garantir que não vamos pilotar no escuro", disse o piloto da Red Bull.

E, quando o assunto voltou para os impostos, Verstappen resumiu a situação de maneira bastante direta:

"Não há problema de imposto. Você só precisa pagar o imposto", finalizou o tetracampeão.

Vale lembrar que, recentemente, a F1 passou por Monza e, sendo assim, a corrida marca mais um final de semana em que os pilotos precisam compartilhar seus ganhos com o governo italiano.

Por enquanto, a F1 ainda não confirmou uma mudança no calendário e a decisão sobre as etapas do Catar e de Abu Dhabi - e uma eventual transferência para a Europa - deve ser tomada nas próximas semanas.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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