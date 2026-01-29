F1: Netflix anuncia novo documentário sobre Schumacher para 2026; saiba mais
Ainda sem data de lançamento, obra contará a história do primeiro título do heptacampeão na F1
A Netflix confirmou nesta semana que lançará um novo documentário sobre Michael Schumacher ainda em 2026. Mas, diferentemente da produção anterior, lançada em 2021, este focará menos na história de vida do heptacampeão da Fórmula 1.
Com o título de Schumacher '94, o longa contará a história da conquista do primeiro título do alemão na categoria, em um ano marcado pela morte de Ayrton Senna e uma disputa tardia contra Damon Hill, que terminou com um incidente no GP da Austrália, última etapa daquele campeonato.
O documentário será dirigido por Christin Freitag e produção executiva de Jochen Köstler, Janek Romero e Constanze Guttmann. Corinna Schumacher, esposa do heptacampeão, está na lista de entrevistados.
Confira a sinopse oficial do documentário: "1994 marca um ponto de virada na história da F1: Michael Schumacher, de 25 anos, vence o primeiro GP da temporada no Brasil, preparando o terreno para uma carreira sem precedentes. O ano de 1994, que está entre as temporadas de corrida mais dramáticas e emocionantes da história da F1, apresentou eventos impactantes, como o acidente fatal de Ayrton Senna, bem como acusações de manipulação e manobras desleais ao volante".
O documentário faz parte de uma série de produções alemãs confirmadas pela plataforma nesta semana e ainda não conta com uma data de estreia oficial, apenas que será lançado em 2026.
