F1: Netflix renova "Drive to Survive" para nona temporada

A Netflix confirmou na última segunda-feira que a série documental de bastidores Fórmula 1: Dirigir para Sobreviver retornará para uma nona temporada, cobrindo a temporada de 2026.

Lançada em 2019, a série deu aos espectadores um acesso sem precedentes ao paddock e a uma parte da vida pessoal dos pilotos.

"Estamos muito empolgados por fazer a 9ª temporada deste programa icônico," disseram James Gay-Rees e Paul Martin, produtores executivos da Box to Box, produtora do programa. "Este ano vamos nos aprofundar mais do que nunca nos espaços ocultos deste esporte fantástico".

Embora tenha recebido algumas críticas por sua edição criativa para trazer o drama de um reality show, o impacto que a série teve na popularidade do campeonato não pode ser negado. Ela contribuiu para o crescimento da base de fãs nos Estados Unidos e para atrair um público mais jovem e feminino.

A nona temporada da série será centrada na temporada de 2026, a qual tem como líder, atualmente, Kimi Antonelli, da Mercedes.

Alguns fãs já compartilharam sua empolgação com o lançamento de 2027. "O episódio da Aston Martin será Televisão Absoluta," comentou um fã no anúncio compartilhado na conta oficial da Netflix do Reino Unido no Instagram.

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