F1: New Era anuncia chegada ao Brasil de coleção oficial da Williams para a temporada 2026

A New Era lança oficialmente no Brasil a coleção Williams F1 Team 2026, desenvolvida em parceria com a tradicional equipe britânica de Fórmula 1. A coleção marca a estreia da colaboração entre as marcas e reúne uma ampla seleção de acessórios como bonés e vestuário criados para atender tanto a equipe nas pistas quanto fãs do automobilismo em todo o mundo.

O lançamento é apresentado por meio da campanha global Creating the Culture of Speed, estrelada por Alex Albon e Carlos Sainz. A iniciativa explora o encontro entre a tradição do automobilismo britânico e a influência cultural da New Era, traduzindo a identidade da F1 em produtos pensados para além do paddock.

Inspirada na rica herança nas corridas da Williams e no legado e no desenvolvimento de produtos de alta qualidade para fãs de esporte ao redor do mundo da New Era, a coleção foi projetada para atender às exigências de performance e mobilidade da equipe durante a temporada. O kit oficial da equipe foi desenvolvido para suportar as demandas técnicas do automobilismo e, ao mesmo tempo, refletir a identidade visual do time dentro e fora das pistas.

Os acessórios para cabeça ocupam papel central na coleção, com uma ampla oferta de modelos em diferentes silhuetas e tamanhos. Entre os destaques estão os bonés 9FORTY, 9FIFTY, e o icônico 59FIFTY. Todos os modelos apresentam o logo oficial da Williams na parte frontal e exploram as cores características da equipe – azul escuro, azul claro e branco – acompanhados da clássica flag bordada da New Era no painel lateral.

As peças de vestuário combinam design técnico e estética contemporânea, refletindo a identidade da equipe. Entre os destaques estão as jaquetas, com opções varsity, acolchoada e corta-ventos impermeáveis com zíper inteiro e três quartos. A linha também inclui camisetas, e moletom com capuz que combinam funcionalidade e estética inspirada no universo do automobilismo. A parceria também incorpora elementos diretamente ligados à temporada de 2026 da F1 como detalhes utilizados na pintura do carro FW48 lançado recentemente.

Além da coleção principal utilizada pela equipe, a parceria prevê o lançamento de edições limitadas inspiradas em corridas específicas do calendário da Fórmula 1, aproximando ainda mais os fãs da equipe ao longo da temporada.



Para Christopher Koch, CEO global da New Era, o início da jornada com a Williams reflete o compromisso contínuo da New Era com o esporte e a cultura global. “Ao combinar nossa herança cultural com uma das equipes mais respeitadas e em ascensão do automobilismo, estamos traduzindo a energia, a precisão e o legado das corridas em uma nova forma de expressão para os fãs”, comenta.



Para a equipe britânica, a parceria também representa um passo importante na construção da identidade do time dentro e fora das pistas. “O lançamento do novo kit da equipe é um marco empolgante na nossa parceria com a New Era. Ele representa quem somos hoje como equipe, orgulhosos da nossa história, confiantes na nossa identidade e totalmente focados no futuro. Estamos felizes em compartilhar esse momento com nossos fãs e ver a equipe alinhar no grid usando New Era pela primeira vez”, afirma James Vowles, chefe de equipe da Williams.



Os produtos estarão disponíveis em quantidades limitadas em formato de pré-venda exclusivamente no e-commerce da New Era a partir de 6 de abril, com envio dos pedidos a partir do dia 15 de abril.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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