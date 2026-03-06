Adrian Newey considera que Fernando Alonso está em uma “situação mental difícil” após o desastroso início da Aston Martin no novo ciclo de regras da Fórmula 1 em 2026.

A equipe de Silverstone é claramente a pior da F1 no momento e há problemas em todo o projeto do AMR26, que se acredita estar restrito a 25 voltas na abertura da temporada em Melbourne no domingo.

Isso é resultado das vibrações excessivas na nova unidade de potência da Honda, que continua causando falhas na bateria, e o problema se tornoutã e que a equipe ficou sem peças sobressalentes na Austrália.

Mas os problemas vão além do motor: a Aston começou seu programa de túnel de vento com quatro meses de atraso, contribuindo para a situação atual, em que está limitando as corridas e, durante o pouco tempo que teve na pista, ficou vários segundos atrás do ritmo.

Portanto, as esperanças de Alonso de conquistar o terceiro título da F1, que ele vem buscando desde 2006, estão praticamente acabadas, já que ele completará 45 anos este ano e seu contrato expira no final da temporada.

“Ele é um dos verdadeiros grandes”, disse o chefe de equipe do espanhol, Newey. “Sua habilidade, seu talento, sua capacidade geral, ele deveria ter ganho muito mais do que os dois campeonatos que tem em seu nome e quantas vitórias em corridas [32]".

Adrian Newey, Aston Martin, Lawrence Stroll, Aston Martin Foto: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

“Ele ainda é super rápido, super talentoso, super perspicaz. Conversando com ele, não parece que esteja sofrendo de alguma forma. Sua visão ainda é muito boa. Suas reações, aparentemente, ele tem muito orgulho do fato de ter sido o piloto mais rápido no tempo de reação no ano passado".

“Então, ele é uma pessoa incrível e todos nós, eu acho, estávamos tentando conter nossas esperanças porque sabíamos que este seria um ano difícil, um ano de construção".

"Certamente, no que diz respeito ao chassi, nós, da Aston Martin, começamos muito tarde, com um ciclo muito comprimido. Não estou tentando dar desculpas, mas isso significa que sabíamos que, certamente, na primeira parte da temporada, provavelmente ficaríamos um pouco para trás".

“Mas espero que, com o potencial que ainda acredito que temos no chassi, possamos recuperar o atraso ou teríamos feito isso sem a distração que agora foi causada. Portanto, para Fernando, é uma situação mental difícil de se estar no momento".

No entanto, esta não é a primeira vez que Alonso enfrenta problemas com um motor Honda, já que sua segunda passagem pela McLaren, de 2015 a 2018, é mais conhecida por seu desentendimento com a marca japonesa.

Há aquele famoso incidente no GP do Japão de 2015, em que ele disse que a unidade de potência japonesa era como um “motor de GP2”, mas Alonso está sendo muito mais gentil com o fabricante desta vez.

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Foto: McLaren

“Tenho 100% de confiança de que a Honda resolverá os problemas, porque já fez isso no passado”, disse Alonso, referindo-se à forma como a marca levou Max Verstappen a quatro títulos mundiais (2021-24) na Red Bull.

“Eles sempre serão competitivos e terão um dos melhores motores da F1. Como você disse, o problema provavelmente é o tempo necessário. Isso não combina com o meu tempo de carreira, isso é algo que ainda precisa ser visto. Não tenho uma bola de cristal para saber exatamente quando os problemas serão resolvidos".

“Vamos seguir corrida a corrida e mês a mês. Espero que possamos ver melhorias no curto prazo. Isso também ajudará na minha decisão para o próximo ano...”

