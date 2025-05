O chefe técnico da Aston Martin na Fórmula 1, Adrian Newey, diz que ficou animado com a equipe que encontrou em Silverstone, mas acha que o departamento aerodinâmico da equipe precisa crescer em número para realizar seu potencial.

Newey, ex-designer da Williams, McLaren e Red Bull, começou oficialmente na Aston Martin em 3 de março na recém-criada função de Gerente Técnico Parceiro, com foco em colocar a equipe de Lawrence Stroll na melhor posição possível no início do ciclo de regulamentos de 2026.

Após um breve período sob os holofotes no início de 2023, a Aston Martin foi gradualmente relegada ao segundo plano e passou por uma temporada desanimadora até agora, tendo o GP de Miami como ponto mais baixo.

A sorte da Aston Martin na pista até agora em 2025 está contrastando fortemente com as ambições altíssimas de Stroll, com Newey entre os muitos recrutas de nível de elite contratados nos últimos meses para operar na sede de última geração em Silverstone.

Falando pela primeira vez desde que pegou o lápis de desenho no novo escritório com paredes de vidro, Newey disse que se sentiu encorajado pela dinâmica que encontrou em Silverstone. Mas também reconheceu que, embora a equipe tenha obtido todo o hardware mais novo e melhor, ela ainda precisa de mais força em profundidade para competir na ponta do grid.

"A visão de Lawrence criou uma grande instalação - a melhor instalação da F1 - mas é importante que agora otimizemos a forma como a usamos", disse Newey. "A F1 tem a ver com pessoas. Sim, há muita tecnologia, mas são as pessoas que levam as coisas adiante."

"A minha equipe anterior tinha um dos piores túneis de vento da F1 e operava em uma série de prédios comuns, mas conseguiu fazer com que todos trabalhassem juntos e desenvolveu um ótimo grupo de pessoas."

"Temos muitas pessoas talentosas - e também algumas áreas que precisam ser fortalecidas com um número maior - e precisamos fazer com que todos trabalhem melhor juntos, usando essas ferramentas e desenvolvendo nossas habilidades."

Área-chave para mudança

Adrian Newey, Equipe de Corrida da Aston Martin Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Newey apontou o departamento aerodinâmico da equipe como área que poderia se beneficiar com reforços e explicou o impacto que o número atual de funcionários tem no desenvolvimento do carro de 2026.

"É sempre difícil quando se tem uma grande mudança de regulamento como essa e todas as equipes têm recursos limitados, por causa do limite orçamentário e simplesmente por causa dos níveis de pessoal", explicou.

"Uma área da nossa equipe que precisa crescer é o departamento de aerodinâmica. Mas, no curto prazo, isso significa que precisamos decidir quais direções serão mais frutíferas e realmente concentrar nossos recursos nelas. É claro que, ao fazer isso, sempre há o risco de perdermos um caminho. Muitas vezes, é preciso percorrer um longo caminho em um determinado ramo antes de saber se ele será frutífero ou não. Eu nunca gosto de dizer a um colega engenheiro que ele não deve fazer algo, mas, devido aos prazos curtos, neste caso, tenho que fazer isso."

Newey também detalhou seu envolvimento limitado na recuperação das fortunas cada vez menores da equipe em 2025.

"Lawrence, compreensivelmente, quer que façamos o melhor possível em 2025, portanto, há uma pequena equipe ainda trabalhando no carro deste ano do ponto de vista da aerodinâmica", acrescentou. "Tive algumas conversas na hora do almoço com esse pequeno grupo, discutindo o carro e o que podemos fazer a respeito."

