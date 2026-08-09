A Aston Martin vem, há anos, reunindo nomes, recursos e infraestrutura em sua tentativa de se tornar uma das grandes equipes da Fórmula 1. Mas juntar todas as peças nunca foi suficiente: era preciso fazer com que elas funcionassem como um todo. E essa é, precisamente, uma das grandes missões que Adrian Newey encontrou em Silverstone.

Em meio a essa transformação, há um nome que se recusa a desaparecer dos rumores: Christian Horner. Desde que deixou a Red Bull em 2025, o britânico tem sido associado a praticamente qualquer projeto do grid suscetível a mudanças em sua diretoria, e a Aston Martin não foi exceção.

Além disso, essa possibilidade tem ingredientes suficientes para alimentar as especulações. Horner e Newey compartilharam, por quase duas décadas, a fase mais bem-sucedida da história da Red Bull, enquanto Lawrence Stroll nunca escondeu sua ambição de reunir em Silverstone algumas das figuras mais prestigiadas da F1.

Por isso, durante o último GP da Hungria antes da pausa de verão, Newey foi questionado diretamente sobre a possibilidade de se reunir com seu antigo chefe na Aston Martin.

"Sim, continuo ouvindo esses rumores sobre o Christian", respondeu o britânico. "Não posso fazer mais comentários. Realmente não sei nada a respeito".

Newey, no entanto, acrescentou imediatamente uma frase muito mais significativa sobre o presente da equipe: "Tudo o que posso dizer é que estamos muito satisfeitos com nossa diretoria. Talvez façamos alguns pequenos ajustes, mas estamos muito satisfeitos com o pessoal que temos na Aston Martin".

Não foi um "não" categórico a Horner, mas também não pareceu uma declaração de intenções para abrir as portas para ele. Sobretudo porque o próprio Newey insistiu depois que, embora a reorganização da Aston Martin ainda não esteja totalmente concluída, ele considera que as pessoas certas já estão na equipe.

“Quanto à organização dos membros sênior da equipe, como acabei de mencionar, provavelmente faremos mais alguns pequenos ajustes, mas estamos muito satisfeitos com a equipe”, reiterou.

A questão ganha especial relevância devido à profunda transformação pela qual a Aston Martin passou nos últimos anos. A equipe incorporou figuras de enorme peso vindas de seus rivais e mudou várias vezes sua estrutura de liderança em busca da fórmula que permita transformar o investimento de Stroll em resultados.

O próprio Newey é agora uma peça central desse organograma. A Aston Martin anunciou no final de 2025 que ele assumiria o cargo de chefe de equipe para a temporada de 2026, enquanto Andy Cowell passaria a exercer a função de diretor de estratégia. Antes disso, nomes como Enrico Cardile haviam chegado para reforçar uma estrutura técnica que também vem deixando para trás algumas das figuras que protagonizaram as primeiras fases do projeto.

Newey explica a transformação interna da Aston Martin

Mas, para Newey, a reconstrução mais importante talvez não seja aquela que pode ser observada em um organograma.

O renomado engenheiro explicou que a Aston Martin tomou uma decisão importante após o GP da Austrália: adiar parte do desenvolvimento do AMR26 e usar esse tempo para analisar como a equipe estava trabalhando internamente.

“No que diz respeito à cultura da equipe, acredito que estamos dando grandes passos”, afirmou.

“Decidimos, depois de Melbourne, adiar o desenvolvimento do carro até agora e nos concentrar em nos integrar, em incorporar as pessoas ou desenvolver a cultura, desenvolver as ferramentas, tirar um pouco da pressão para podermos respirar e analisar como precisávamos evoluir”, explicou.

“Isso está progredindo, acredito, muito bem.”

Uma reflexão especialmente reveladora, levando em conta a situação esportiva da Aston Martin em 2026. O esperado salto à frente com o novo regulamento não ocorreu como previsto, e a equipe decidiu sacrificar parte do desempenho na temporada imediata para tentar resolver problemas mais profundos.

O grande pacote de melhorias introduzido justamente na Hungria, com inúmeras mudanças no AMR26, foi um dos primeiros resultados visíveis desse período de trabalho. Newey reconheceu na época que o objetivo imediato era levar a Aston Martin de volta a um nível “respeitável”, antes de pensar em metas maiores.

Pois essa parece ser agora a prioridade em Silverstone: não contratar nomes apenas por contratar, mas fazer com que uma estrutura construída à base de grandes contratações comece finalmente a funcionar como uma equipe.

E enquanto Horner continua aparecendo a cada poucas semanas ligado a um novo destino, Newey deixa, por enquanto, a porta da Aston Martin entreaberta apenas para esses “pequenos ajustes”. Em uma equipe que mudou tanto em tão pouco tempo, até mesmo essa escolha de palavras é suficiente para que o mercado da F1 continue de olho em Silverstone.

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