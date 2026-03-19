Recomendado para você

MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

Fórmula 1
F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP
GP do Brasil
Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP: Martín revela pontos fortes de Bezzecchi em disputa na Aprilia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Martín revela pontos fortes de Bezzecchi em disputa na Aprilia

MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Quartararo é enfático sobre chances de bom resultado em Goiânia

MotoGP: Marc Márquez expressa preocupação com curvas para direita em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Marc Márquez expressa preocupação com curvas para direita em Goiânia

MotoGP: Bagnaia mostra incômodo com número de voltas do GP do Brasil

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Bagnaia mostra incômodo com número de voltas do GP do Brasil
Fórmula 1 GP da China

F1: Newey estaria liderando busca por substituto na Aston Martin

Equipe de Silverstone teria três nomes como os principais candidatos para assumir o comando, um deles que é, atualmente, chefe de outra escuderia na F1

Kemal Şengül
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Adrian Newey, que atualmente ocupa o cargo de chefe de equipe da Aston Martin, assumiu essa função interinamente no final de 2025, substituindo Andy Cowell, mas já está querendo deixar o cargo para um substituto e, inclusive, liderando a busca por um novo líder. Nessa procura, três grandes nomes da Fórmula 1 se destacaram.

Recentemente, ficou claro que Newey deseja se concentrar na parte técnica, razão pela qual se está buscando um novo chefe de equipe. Afirma-se que essa busca não está diretamente relacionada ao desempenho atual da equipe. 

A lista de candidatos inclui muitos nomes importantes. O ex-executivo da Aston Martin, Martin Whitmarsh; o engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase; Mattia Binotto e Jonathan Wheatley, da Audi; além do ex-chefe de equipe da McLaren, Andreas Seidl, e Christian Horner, que deixou a Red Bull no ano passado, foram avaliados.

Há rumores de que alguns candidatos recusaram a oferta, enquanto outros, caso aceitem, terão que passar por um longo período de licença obrigatória.

No momento, os candidatos mais fortes são Wheatley, Seidl e Horner. Há até quem diga que Wheatley já foi escolhido, mas algumas dúvidas persistem devido ao período de espera obrigatório.

A direção da Aston quer escolher, entre esses três nomes, a pessoa mais adequada para garantir estabilidade a longo prazo.

Principais comentários

Mais de
Kemal Şengül

F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 - Dupla da McLaren não se vê na briga por pódios: “Terceira equipe”

F1: Terceiro no grid chinês, Hamilton mira Mercedes: "Conseguimos nos aproximar mais"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Terceiro no grid chinês, Hamilton mira Mercedes: "Conseguimos nos aproximar mais"

Marrafuschi substitui Isola como chefe da Pirelli, a fornecedora da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Marrafuschi substitui Isola como chefe da Pirelli, a fornecedora da F1

Últimas notícias

MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - "Old school", "animal", "segura": pilotos avaliam traçado inédito de Goiânia

F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

Fórmula 1
F1: Aston Martin se pronuncia sobre troca de Newey por Wheatley como chefe de equipe

MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Miller mantém visão positiva sobre projeto V4 da Yamaha: "Tem que ter a mentalidade certa"

Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

MotoGP
GP do Brasil
Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP