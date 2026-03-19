F1: Newey estaria liderando busca por substituto na Aston Martin
Equipe de Silverstone teria três nomes como os principais candidatos para assumir o comando, um deles que é, atualmente, chefe de outra escuderia na F1
Adrian Newey, que atualmente ocupa o cargo de chefe de equipe da Aston Martin, assumiu essa função interinamente no final de 2025, substituindo Andy Cowell, mas já está querendo deixar o cargo para um substituto e, inclusive, liderando a busca por um novo líder. Nessa procura, três grandes nomes da Fórmula 1 se destacaram.
Recentemente, ficou claro que Newey deseja se concentrar na parte técnica, razão pela qual se está buscando um novo chefe de equipe. Afirma-se que essa busca não está diretamente relacionada ao desempenho atual da equipe.
A lista de candidatos inclui muitos nomes importantes. O ex-executivo da Aston Martin, Martin Whitmarsh; o engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase; Mattia Binotto e Jonathan Wheatley, da Audi; além do ex-chefe de equipe da McLaren, Andreas Seidl, e Christian Horner, que deixou a Red Bull no ano passado, foram avaliados.
Há rumores de que alguns candidatos recusaram a oferta, enquanto outros, caso aceitem, terão que passar por um longo período de licença obrigatória.
No momento, os candidatos mais fortes são Wheatley, Seidl e Horner. Há até quem diga que Wheatley já foi escolhido, mas algumas dúvidas persistem devido ao período de espera obrigatório.
A direção da Aston quer escolher, entre esses três nomes, a pessoa mais adequada para garantir estabilidade a longo prazo.
