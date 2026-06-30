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"Fernando aguarda esta atualização com grande entusiasmo. Se o desempenho atender às nossas expectativas, esperamos que ele permaneça por mais uma temporada", afirmou Adrian

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

O GP da Hungria deve ser um dos fins de semana mais críticos da temporada para a Aston Martin, segundo o comandante da escuderia britânica de Silverstone, Adrian Newey.

Ao compartilhar os detalhes do amplo pacote de atualizações que será introduzido na etapa que antecede a pausa de verão europeu da Fórmula 1, o 'mago' disse que esses desenvolvimentos também são de grande importância para o futuro de Fernando Alonso.

O editor recomenda:

“Planejamos usar nosso novo pacote de atualizações em ambos os carros na Hungria. Não fizemos nenhuma alteração na arquitetura básica do chassi e da caixa de câmbio, mas reduzimos o peso", explicou Newey.

"Por isso, tivemos que passar por um novo processo de homologação e refazer os testes de colisão na parte dianteira do chassi. A suspensão dianteira permaneceu a mesma. Já na suspensão traseira, fizemos pequenas revisões", seguiu Adrian.

"Projetamos um novo bico e redesenvolvemos de forma abrangente a superfície aerodinâmica. Embora a estrutura básica seja semelhante, isso inclui um trabalho significativo de redução de peso juntamente com um grande pacote aerodinâmico".

"Nosso objetivo é chegar o mais perto possível do limite mínimo de peso. Fernando aguarda esta atualização com grande entusiasmo. Se o desempenho atender às nossas expectativas, esperamos que ele permaneça por mais uma temporada", arrematou ele.

Alonso recentemente surgiu no centro de um rumor que dá conta de um possível retorno do espanhol à Alpine. Caso se confirme, será a quarta passagem do bicampeão da F1 pela equipe de Enstone, pela qual já correu de 2003 a 2006; de 2008 a 2009; e de 2021 a 2022. Os dois títulos dele (2005 e 2006) na elite global do esporte a motor, aliás, foram na primeira passagem por lá, encerrada há 20 anos, ainda na era Renault.

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

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