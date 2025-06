F1: Newey prevê que carros estarão "acima do peso" em 2026

Os carros de Fórmula 1 voltarão a ser mais leves em 2026 - pelo menos no papel. Isso porque o peso mínimo, que atualmente é de 800 kg, cairá para 768 kg no próximo ano. No entanto, a questão é se as equipes conseguirão atingir esse objetivo. Adrian Newey, 'guru do design' e hoje na Aston Martin pelo menos, tem suas dúvidas.

"Acho que todos nós sabemos como os carros de F1 são sensíveis ao peso e, no início de 2022, havia vários carros com excesso de peso, incluindo o da Red Bull", lembra ele.

"Desta vez, é um desafio ainda maior", explica ele com relação a 2026, porque: "O limite de peso caiu, mas os carros são naturalmente mais pesados por causa do tamanho da bateria".

Os carros em si serão um pouco menores novamente em 2026, mas como a proporção elétrica no motor híbrido aumentará, os carros precisarão de uma bateria maior e, portanto, mais pesada. "Portanto, acho que qualquer equipe que respeitar o limite de peso se sairá muito bem", diz Newey.

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, também explica, nesse contexto, que "atualmente" parece que alguns carros serão significativamente mais pesados do que o limite de peso no início de 2026 do que quando as regras foram alteradas em 2022.

Cada grama custa um tempo de volta valioso

E mesmo assim, alguns dos carros já estavam significativamente pesados demais. Helmut Marko admitiu no início de 2022, por exemplo, que o Red Bull RB18, que venceria os dois títulos da F1 no final do ano, ainda tinha cerca de dez quilos a mais de peso na época.

Na época, o consultor também explicou que esses dez quilos no cronômetro significavam uma desvantagem de cerca de três a quatro décimos de segundo por volta. Isso significa que o peso dos carros poderia mais uma vez desempenhar um papel decisivo no início da temporada de 2026.

Christian Horner já estava irritado, há algumas semanas, com o fato de o novo limite de peso para 2026 ter sido "simplesmente tirado do ar". "Temos motores que são significativamente mais pesados - e um limite de peso que foi reduzido", disse ele, apontando a contradição.

"Esse será um grande desafio para todas as equipes. A economia de peso custa uma quantidade incrível de dinheiro", diz o chefe de equipe da Red Bull.

No entanto, esse investimento poderá ser compensado no próximo ano, pelo menos no início da temporada. Porque, no início do ano, talvez não seja a equipe com o conceito mais sofisticado que saia na frente, mas a que tiver o carro mais leve.

