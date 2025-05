Adrian Newey, parceiro técnico da Aston Martin e considerado o 'guru' do design da Fórmula 1, afirmou que ficou agradavelmente surpreso com o escopo de inovação do novo conjunto de regras para 2026.

Newey foi para Aston Martin após sua saída da Red Bull para ajudar a ambiciosa missão de fazer a equipe liderar o grid de 2026 em diante, concentrando-se quase que exclusivamente no novo conjunto de regras de chassi que será introduzido ao mesmo tempo em que uma fórmula de motor altamente revisada.

Para 2026, os carros serão menores e mais leves à medida que se afastam da forte dependência do efeito solo, com a aerodinâmica ativa visando reduzir ainda mais o arrasto nas retas e, ao mesmo tempo, manter níveis razoáveis de downforce nas curvas.

De acordo com Newey, os novos regulamentos oferecem paralelos com a última grande mudança de regras em 2022, que na superfície parecia ser muito mais uma imposição do que o conjunto de regras anterior, apenas para as equipes apresentarem filosofias de design substancialmente diferentes no início.

"Meus pensamentos sobre os regulamentos de 2026 são semelhantes aos meus pensamentos sobre a grande mudança de regulamento para 2022: inicialmente pensando que os regulamentos eram tão prescritivos que não havia muito mais aqui [para um designer], mas então você começa a se aprofundar nos detalhes e percebe que há mais flexibilidade para inovação e abordagens diferentes do que parece à primeira vista", disse Newey ao site da Aston Martin.

"Vimos isso no início de 2022, com as equipes tomando direções realmente muito diferentes. Quatro temporadas depois, elas convergiram em grande parte, mas inicialmente não era esse o caso. A variação entre as equipes é ótima. É um pouco chato quando os carros parecem idênticos e a única maneira de diferenciá-los é pela pintura".

"Acho que há uma grande probabilidade de que em '26 veremos algo semelhante a '22. Há flexibilidade suficiente nos regulamentos, e tenho certeza de que as pessoas apresentarão soluções diferentes. Algumas delas serão abandonadas nos primeiros dois ou três anos, à medida que as equipes começarem a convergir".

Newey disse que introduzir mudanças radicais nas regras do chassi e da unidade de potência ao mesmo tempo era "um pouco assustador", com o grande fator desconhecido sendo o quanto o grid de largada de 2025, um dos mais próximos da história da F1, será novamente desequilibrado.

Juntamente com a aerodinâmica e o desempenho do motor, o grau em que as equipes de F1 conseguem se aproximar do ambicioso limite de peso reduzido da FIA também foi identificado como um diferencial importante de desempenho.

"Pela primeira vez que me lembro, os regulamentos do chassi e da unidade de potência estão mudando ao mesmo tempo. Isso é... interessante... e um pouco assustador", disse ele.

"Tanto as novas regras aerodinâmicas quanto as regulamentações da unidade de potência oferecem oportunidades. Eu esperaria ver uma série de soluções aerodinâmicas e, para começar, poderia haver uma variação no desempenho da unidade de potência em todo o grid - que foi o que aconteceu quando os regulamentos híbridos foram introduzidos pela primeira vez, em 2014".

Mas, tendo vindo da atual parceira da Honda, a Red Bull, Newey apóia o novo fabricante da Aston Martin para começar a trabalhar com as unidades de potência de 2026.

"Tenho muita confiança na Honda e um enorme respeito por eles, já que trabalhei com eles antes", acrescentou. "Eles tiraram um ano da F1 e, por isso, até certo ponto, estão tentando recuperar o atraso, mas são um ótimo grupo de engenheiros e uma empresa muito voltada para a engenharia".

