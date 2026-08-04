F1: Newey responde sobre futuro de Fernando Alonso na Aston Martin
"Ele traz uma enorme contribuição para a equipe, tanto pelo retorno técnico quanto por sua capacidade. Para nós, claro que ele é importante", comentou Adrian
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images
Mago do design técnico da Fórmula 1 e chefe de equipe da Aston Martin, o engenheiro britânico Adrian Newey falou sobre o futuro do veterano espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial da categoria.
O piloto tem contrato com o time de Silverstone até o fim deste ano e muito se especula sobre o que será do asturiano em 2027 -- Newey, porém, mantém confiança na permanência dele na equipe inglesa.
“Obviamente, Fernando é um piloto incrível. Ele traz uma enorme contribuição para a equipe, tanto pelo retorno técnico quanto por sua capacidade. Para nós, claro que ele é importante", afirmou Adrian ao ser indagado sobre o tema após o GP da Hungria de F1.
"Estou bastante confiante de que Fernando está gostando de seu tempo conosco e que continuaremos nosso relacionamento", seguiu o engenheiro inglês. Alonso já sinalizou a permanência na Aston Martin, mas, oficialmente, nada foi confirmado até o momento.
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