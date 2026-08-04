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Fórmula 1

F1: Newey responde sobre futuro de Fernando Alonso na Aston Martin

"Ele traz uma enorme contribuição para a equipe, tanto pelo retorno técnico quanto por sua capacidade. Para nós, claro que ele é importante", comentou Adrian

Redação Motorsport.com
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1 Team

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Mago do design técnico da Fórmula 1 e chefe de equipe da Aston Martin, o engenheiro britânico Adrian Newey falou sobre o futuro do veterano espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial da categoria.

O editor recomenda:

O piloto tem contrato com o time de Silverstone até o fim deste ano e muito se especula sobre o que será do asturiano em 2027 -- Newey, porém, mantém confiança na permanência dele na equipe inglesa.

“Obviamente, Fernando é um piloto incrível. Ele traz uma enorme contribuição para a equipe, tanto pelo retorno técnico quanto por sua capacidade. Para nós, claro que ele é importante", afirmou Adrian ao ser indagado sobre o tema após o GP da Hungria de F1.

"Estou bastante confiante de que Fernando está gostando de seu tempo conosco e que continuaremos nosso relacionamento", seguiu o engenheiro inglês. Alonso já sinalizou a permanência na Aston Martin, mas, oficialmente, nada foi confirmado até o momento.

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