Adrian Newey afirmou que as ferramentas e os procedimentos da Aston Martin não têm estado à altura dos padrões exigidos, ao detalhar a desastrosa campanha da equipe na temporada 2026 da Fórmula 1.

A Aston mal conseguiu rodar nos testes e nas primeiras etapas da campanha 2026, em grande parte devido a enormes problemas de confiabilidade com seu motor Honda. Mas, assim que conseguiu rodar de forma significativa, ficou claro que o próprio carro AMR26 também não estava à altura dos padrões, apresentando excesso de peso significativo e falta de downforce.

A equipe já havia admitido que iniciou seu desenvolvimento para 2026 vários meses depois de seus rivais, com o carro só entrando no túnel de vento em abril de 2025.

Mas, além desses atrasos, Newey afirmou que várias outras deficiências importantes em sua fábrica de Silverstone prejudicaram ainda mais o projeto de 2026, levando a uma temporada em que a equipe está agora bem atrás da estreante Cadillac, como a mais lenta da F1.

“O timing foi um fator importante, mas não o único”, disse Newey ao site da Aston Martin. “Temos um grupo de pessoas muito talentosas, mas, como organização, ainda não estávamos trabalhando juntos tão bem quanto gostaríamos e operando como uma unidade coesa. As expectativas eram altíssimas, mas a realidade de onde estávamos não correspondia a isso".

“No que diz respeito ao chassi, estamos bem acima do peso [mínimo]. Parte disso se deve à integração da unidade de potência e ao tratamento de problemas de vibração que tivemos que resolver com a Honda, mas também não fizemos um trabalho tão bom quanto deveríamos ter feito, da nossa parte, para reduzir o peso".

"Quando se projeta com pressa, o peso é a primeira coisa a ser prejudicada, pois não há tempo para otimizar tudo minuciosamente".

“Em termos aerodinâmicos, também seguimos uma direção ousada – que foi impulsionada em grande parte por mim – sem o luxo de explorar vários conceitos em profundidade, pois o tempo estava contra nós. Não diria que a direção que tomamos está fundamentalmente errada, mas ela trouxe desafios que não havíamos previsto".

Adrian Newey afirma que sua equipe tem contado com ferramentas que vêm sendo “remendadas e improvisadas há anos” Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Ferramentas antigas em uma nova aparência

A Aston começou a se mudar para uma sede totalmente nova e de última geração em Silverstone em maio de 2023. Mas, dentro da fábrica 'novinha em folha', Newey descobriu que muitos dos fundamentos básicos da equipe ainda estavam ultrapassados ou não estavam sincronizados corretamente.

“Estávamos contando com ferramentas e processos que vinham sendo remendados e improvisados há anos – era possível rastrear alguns deles até os primórdios da Jordan, que ficava aqui em Silverstone, muito antes de a Aston Martin retornar ao grid”, explicou. “Em algum momento, um sistema que é apenas remendo sobre remendo deixa de ser adequado para o propósito. Era nesse ponto que tínhamos chegado".

“O resultado foi uma construção de carro muito frustrante. As peças não estavam sendo encomendadas no momento certo – não porque as pessoas não estivessem fazendo seu trabalho, mas porque o sistema subjacente as estava deixando na mão".

Além de uma reformulação do carro prevista para a Hungria no mês que vem, que deve trazer ganhos aerodinâmicos significativos e redução de peso, a equipe também fez mudanças fundamentais para evitar que o pior momento de 2026 se repita no futuro, o que inclui internalizar mais a produção em vez de depender de terceirizados.

A equipe apresentará um carro com especificação B na Hungria Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Encaramos esse período difícil como uma oportunidade para reformular nossa forma de trabalhar”, disse Newey. “Estamos dando grandes passos em nossas instalações internas e em nossa capacidade de produção".

“Vocês não verão todos os ganhos imediatamente, mas eles ficarão visíveis no carro atualizado: muitos mais componentes agora são produzidos internamente. A tampa da caixa de câmbio é fabricada aqui, os padrões do assoalho e os próprios assoalhos são feitos aqui, e muitas peças que antes eram terceirizadas voltaram a ser produzidas internamente".

“Isso nos proporciona melhor controle de custos, mas, mais importante ainda, muito mais flexibilidade e controle sobre nosso próprio destino. Trazer mais trabalho para dentro da empresa nos dá melhor controle de qualidade, maior agilidade e um ciclo de feedback mais estreito, desde a pesquisa até o projeto e a fabricação".

Mas esse esforço não dará frutos da noite para o dia, então Newey não espera ver os resultados até o final deste ano.

“Historicamente, nesta equipe, não houve investimento suficiente em ferramentas de simulação de engenharia – não apenas em sistemas de gerenciamento de projetos, mas nas próprias ferramentas físicas essenciais”, acrescentou.

“Estamos fazendo esse investimento agora, mas não é possível reescrever e validar essas ferramentas da noite para o dia. Correlacioná-las adequadamente com o carro real leva tempo. No momento, elas estão melhorando, mas os ganhos reais desse trabalho só virão no final do ano".

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!