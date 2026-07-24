Durante a inspeção técnica realizada na sexta-feira (24) no pitlane do Hungaroring, todos os olhares estavam voltados para o Aston Martin AMR26 revisado. No entanto, Adrian Newey revelou que o 'carro B' visto no GP da Hungria de Fórmula 1 ainda não é o pacote completo, com mais desenvolvimentos a caminho para as primeiras etapas após a pausa de meio de temporada.

De acordo com os documentos oficiais da FIA, o novo pacote consiste em 16 atualizações, incluindo um bico mais longo e mais estreito, um assoalho totalmente novo, sidepods revisados e várias alterações na traseira do carro.

“Os resultados provisórios são promissores. É apenas parte do pacote, então teremos mais alguns passos em Zandvoort e, depois, outros em Monza/Baku. Portanto, é a primeira parte da nossa atualização planejada”, esclareceu o chefe de equipe na coletiva de imprensa da FIA na sexta-feira.

Como a Aston Martin quer restaurar a “respeitabilidade”

Embora esse primeiro passo já seja substancial, Newey ainda o descreve como uma evolução do carro que Fernando Alonso e Lance Stroll pilotaram nos últimos 10 finais de semana de corrida.

“É uma evolução na medida em que o chassi é o mesmo, o layout é o mesmo e a suspensão dianteira é a mesma. Portanto, trata-se, em grande parte, de uma evolução aerodinâmica".

“Tivemos muito pouco tempo para pesquisa antes do lançamento do carro, em Barcelona, em fevereiro. Portanto, foi realmente uma questão de dar um passo atrás, tentar entender e seguir em frente com esse pacote".

Fernando Alonso teve seu primeiro contato com o Aston Martin atualizado no FP1 Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Newey não quer estabelecer metas específicas para a atualização, embora o chefe de pista, Mike Krack, já tenha dito que o objetivo principal é “voltar a correr”, já que nenhum dos pilotos da Aston conseguiu realmente fazer isso nos últimos meses.

“Acho que foram passos muito sólidos, mas estamos claramente em uma grande corrida para recuperar o atraso”, acrescentou Newey. “Isso vai nos tornar o carro mais rápido? Infelizmente, não. Mas representa um bom avanço em relação a onde estávamos? Sim, acredito que sim".

Como Newey já explicou anteriormente, essa corrida para recuperar o atraso tem muito a ver com a data em que ele assumiu um cargo na Aston e com o fato de que a equipe só pôde usar um protótipo de 2026 no túnel de vento muito mais tarde do que seus rivais.

“Tomamos a decisão, certa ou errada, de adiar isso por cerca de duas semanas até que nosso próprio túnel estivesse pronto, em vez de começar em Brackley por um período muito curto apenas para nos mudarmos novamente".

“Então, esse foi o tipo de cronograma por trás disso. Foi um grande processo de preparação, eu diria, então tudo ficou um pouco atrasado nesse sentido. Mas você faz o que pode e simplesmente segue em frente".

O Aston Martin atualizado apresenta uma série de melhorias Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Independentemente dos resultados reais, Newey diz que o primeiro objetivo é simplesmente restaurar um pouco de respeitabilidade no paddock.

“Quero dizer, essas primeiras corridas têm sido um verdadeiro pesadelo”, admitiu o 'mago' do design. “Espero que agora possamos conquistar pelo menos um ponto de respeitabilidade. Acho que esse é o objetivo imediato e, a partir daí, podemos tentar seguir em frente".

O que está por trás da falha na suspensão de Stroll na Hungria?

Além do desempenho em si, o fator mais importante é garantir que a confiabilidade esteja à altura. O primeiro treino na Hungria pareceu preocupante nesse aspecto, já que Stroll rodou devido a uma falha na suspensão traseira esquerda.

“Como você pode imaginar, todos estão tentando freneticamente entender exatamente o que deu errado e o que aconteceu neste exato momento”, explicou Newey. “Só quando tivermos essa compreensão é que poderemos comentar sobre o que faremos a seguir, mas obviamente precisamos ter uma posição definida em breve para o TL2”.

Newey esclareceu então que o problema de Stroll não estava necessariamente relacionado ao pacote de atualizações.

Lance Stroll parou no meio da pista durante o FP1 Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Portanto, a área envolvida, na verdade, não sofreu alterações. Estamos com poucas peças de reposição porque o revestimento e outros detalhes são diferentes, então há algumas pequenas mudanças nessa área, mas, nesse sentido, é algo muito inesperado. Como eu disse, até entendermos o que aconteceu, é difícil comentar mais a respeito".

Alonso também recebeu instruções pelo rádio da equipe para ficar longe das zebras, embora, segundo Newey, isso não tivesse nada a ver com o problema na suspensão do segundo carro da Aston.

“Ficar longe das zebras, isso se deve exclusivamente ao fato de estarmos coletando dados aerodinâmicos. E quando você está tentando coletar dados aerodinâmicos, não quer a interferência das zebras, a inconsistência que corrompe os dados.”

Dito isso, as vibrações também parecem ter voltado até certo ponto, embora Newey tenha deixado claro que não era a pessoa certa para responder a perguntas sobre elas.

“As oscilações, sim, essa é realmente uma pergunta para a Honda”, acrescentou Newey. “Eles podem ver isso nos dados e estão trabalhando na solução".

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