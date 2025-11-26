F1: Newey será o quarto chefe de equipe da Aston Martin em cinco anos; relembre histórico
'Mago da engenharia' assumirá cargo a partir de 2026
A Aston Martin surpreendeu o universo da Fórmula 1 nesta quarta-feira (26) ao anunciar Adrian Newey como chefe de equipe para 2026. O 'mago da engenharia' se juntou ao time em março deste ano como diretor técnico e, na próxima temporada, assumirá a posição que é atualmente ocupada por Andy Cowell.
Além de confirmar os rumores de que a posição de Cowell realmente estava ameaçada frente aos resultados ruins da equipe em 2025, o anúncio revela um dado interessante: Newey será o quarto chefe de equipe diferente do time de Silverstone em apenas quatro anos. Desde que Lawrence Stroll adquiriu a Racing Point, em 2020 (incorporando a identidade da Aston Martin a partir da temporada de 2021), a equipe passou por diferentes lideranças.
2021
Mesmo com o rebranding da Racing Point ao se tornar Aston Martin Formula 1 Team em 2021, Otmar Szafnauer continuou no papel de chefe de equipe, que ocupava desde o final de 2018, com o time ainda como Force India.
Com Lance Stroll e Sebastian Vettel como titulares, o time terminou em sétimo lugar entre os construtores, com 77 pontos.
O engenheiro romeno permaneceu na chefia da equipe até janeiro de 2022. No mês seguinte, foi para a Alpine, ocupando o mesmo cargo, onde ficou até julho de 2023.
2022 - 2024
Após a saída de Szafnauer, o engenheiro Mike Krack assumiu a chefia do time. Com passagens pela BMW Sauber F1, pela HiTech na F3 e pela Porsche na categoria LMP1, ele permaneceu no cargo por quase três anos, tendo como melhor resultado dois quintos lugares entre os construtores, em 2023 e 2024.
Em 2023, Fernando Alonso se juntou a equipe substituindo Vettel, que se aposentou no fim do ano anterior. O espanhol chegou a ir ao pódio cinco vezes nas seis primeiras corridas daquele ano.
Em janeiro de 2025, foi anunciado que Krack deixaria o cargo de chefe de equipe, sendo realocado dentro do time como chefe de atividades de pista.
2025
Com a mudança de Krack, Andy Cowell, que se juntou a Aston Martin como CEO em julho de 2024, assumiu como chefe de equipe na temporada deste ano. Atualmente, o time de Silverstone é oitavo colocado entre construtores, pior resultado desde 2021, quando foi sétimo.
Com o anúncio desta quarta-feira, a partir do ano que vem, Cowell trabalhará como chefe de estratégia, enquanto Newey chefiará a equipe.
