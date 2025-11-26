Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Newey será o quarto chefe de equipe da Aston Martin em cinco anos; relembre histórico

'Mago da engenharia' assumirá cargo a partir de 2026

Olivia Nogueira
Editado:
Lance Stroll: Newey arbeitet "wie in Trance" am 2026er-Aston

A Aston Martin surpreendeu o universo da Fórmula 1 nesta quarta-feira (26) ao anunciar Adrian Newey como chefe de equipe para 2026. O 'mago da engenharia' se juntou ao time em março deste ano como diretor técnico e, na próxima temporada, assumirá a posição que é atualmente ocupada por Andy Cowell

Leia também:

Além de confirmar os rumores de que a posição de Cowell realmente estava ameaçada frente aos resultados ruins da equipe em 2025, o anúncio revela um dado interessante: Newey será o quarto chefe de equipe diferente do time de Silverstone em apenas quatro anos. Desde que Lawrence Stroll adquiriu a Racing Point, em 2020 (incorporando a identidade da Aston Martin a partir da temporada de 2021), a equipe passou por diferentes lideranças. 

2021 

Mesmo com o rebranding da Racing Point ao se tornar Aston Martin Formula 1 Team em 2021, Otmar Szafnauer continuou no papel de chefe de equipe, que ocupava desde o final de 2018, com o time ainda como Force India. 

Com Lance Stroll e Sebastian Vettel como titulares, o time terminou em sétimo lugar entre os construtores, com 77 pontos. 

O engenheiro romeno permaneceu na chefia da equipe até janeiro de 2022. No mês seguinte, foi para a Alpine, ocupando o mesmo cargo, onde ficou até julho de 2023.  

2022 - 2024 

Após a saída de Szafnauer, o engenheiro Mike Krack assumiu a chefia do time. Com passagens pela BMW Sauber F1, pela HiTech na F3 e pela Porsche na categoria LMP1, ele permaneceu no cargo por quase três anos, tendo como melhor resultado dois quintos lugares entre os construtores, em 2023 e 2024. 

Em 2023, Fernando Alonso se juntou a equipe substituindo Vettel, que se aposentou no fim do ano anterior. O espanhol chegou a ir ao pódio cinco vezes nas seis primeiras corridas daquele ano. 

Em janeiro de 2025, foi anunciado que Krack deixaria o cargo de chefe de equipe, sendo realocado dentro do time como chefe de atividades de pista. 

2025 

Com a mudança de Krack, Andy Cowell, que se juntou a Aston Martin como CEO em julho de 2024, assumiu como chefe de equipe na temporada deste ano. Atualmente, o time de Silverstone é oitavo colocado entre construtores, pior resultado desde 2021, quando foi sétimo. 

Com o anúncio desta quarta-feira, a partir do ano que vem, Cowell trabalhará como chefe de estratégia, enquanto Newey chefiará a equipe. 

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

