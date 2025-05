O ícone da engenharia da Aston Martin, Adrian Newey, acredita que a melhor maneira de a equipe de Fórmula 1 atrair Max Verstappen no futuro é simplesmente construindo o melhor carro.

Newey iniciou sua função de parceiro técnico em 3 de março, fazendo parte de uma 'superequipe' que o proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll, está construindo em uma sede totalmente nova em Silverstone. Newey se junta ao CEO Andy Cowell e ao ex-chefe de tecnologia da Ferrari, Enrico Cardile, e a equipe atraiu a Honda como parceira de motor para 2026.

Enquanto a Aston Martin tenta colocar tudo em ordem dentro e fora da pista para uma disputa de título sob as novas regulamentações da F1, rumores também conectaram o campeão Verstappen à equipe, incluindo relatos de uma oferta de US$ 1 bilhão (R$5,692 bilhões) de Stroll pelos serviços do holandês.

É 'segredo público' que Verstappen tem cláusulas de saída no contrato com a Red Bull que poderiam levá-lo a sair antes do final de seu atual acordo de 2028 se ele não estiver lutando pelo campeonato mundial, embora a melhora na forma da Red Bull pareça tornar mais provável que o tetracampeão fique pelo menos até 2026.

Falando com a mídia selecionada no GP de Mônaco, incluindo o Motorsport.com, Newey foi inevitavelmente questionado sobre o que achava de garantir os serviços de Verstappen. Ele acredita que a Aston Martin só se tornará atraente se for competitiva na pista.

"Max é claramente um talento fenomenal e é um competidor supremo. Parte disso significa que Max gosta de dividir as coisas em uma simples equação comum, se você preferir", disse Newey.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Nesse caso em particular, isso significa escolher uma equipe que ele acredita que fornecerá o carro mais rápido. Portanto, se quisermos atrair Max, a primeira coisa que temos que fazer é criar um carro rápido. Não faz sentido ficar sonhando com qualquer outra coisa a partir de agora."

No mesmo fôlego, Newey disse que era um objetivo de longo prazo trabalhar com o bicampeão de F1 Fernando Alonso, além de achar que Lance Stroll era subestimado.

"Fernando é um personagem muito legal", disse Newey. "Ele é um rival há muitos anos, junto com Lewis [Hamilton] e acho que já disse antes que você só pode trabalhar com um número limitado de pilotos, mas dois pilotos com quem sempre achei que gostaria de trabalhar eram Lewis e Fernando. Não pude trabalhar com os dois, então, pelo menos, tenho um deles", explicou.

"Acho que Lance tem uma reputação de piloto injustamente ruim. Quando você o compara com os companheiros de equipe que ele enfrentou, Checo [Perez], Nico Hulkenberg e Sebastian [Vettel] e agora Fernando, ele está bem ali. Qualquer piloto que chega à Fórmula 1 é claramente muito bom, mas acho que Lance é muito melhor do que as pessoas acreditam", finalizou.

