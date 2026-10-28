F1: "Nível dos pilotos no fundo do grid é muito baixo", dispara Alonso

Muitas vezes, a parte de trás do grid da Formula 1 pode se mostrar uma verdadeira armadilha. Muitos choques, sendo que alguns deles podem causar danos graves, que influenciam o resultado final de um piloto. Foi isso que aconteceu com Fernando Alonso, atingido por Alex Albon na largada do GP dos Estados Unidos.

Na largada em Austin, Alonso perdeu uma posição, caindo para 12º. Albon, por sua vez, saiu bem, chegando às costas do espanhol e pressionando-o durante parte da primeira volta.

Ao chegar à curva 11, Alonso tentou atacar as Haas que vinham à sua frente e que estavam lutando entre si. Albon optou por fazer uma trajetória semelhante e a roda dianteira direita do tailandês atingiu a zona intermediária da Aston de Alonso.

Assim, o espanhol foi empurrado para fora da pista, perdendo mais 4 posições. Mas o aspeto mais importante está relacionado com os danos que sua Aston sofreu no impacto com a Williams.

"Fui atingido por Alex na curva 11. Esse foi o dano mais grave. Penso que perdemos meio segundo ou até mais", declarou Alonso no final da corrida. "O carro está destruído, vi no parque fechado. Metade do assoalho já não existe. Não sei como conseguimos continuar e ainda assim sermos bastante competitivos".

Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Imagino que, se o carro estivesse intacto, hoje teríamos tido boas chances de pontuar, porque estávamos em 12º com um carro ao qual faltava metade do assoalho".

Alonso pensou em abandonar assim que percebeu de que tinha perdido peças durante a corrida. O AMR26 tornou-se difícil de guiar. Uma vez nos boxes, a equipe trocou a asa dianteira e, graças à isso, o espanhol conseguiu terminar a prova.

"Provavelmente, enquanto fazia uma curva, mais alguma coisa se soltou e perdi mais peças do assoalho. Já não conseguia virar, por isso paramos. Pensei em abandonar. Estava pronto para encerrar, mas depois colocaram uma nova asa dianteira e voltei à pista".

"Obviamente, nas últimas 15 voltas da corrida, o carro virava bastante para a direita, mas não para a esquerda. Queríamos, ainda assim, chegar até o fim e recolher mais alguns dados".

Segundo Alonso, a Aston poderia ter levado pontos de Austin se não tivesse sido atingido por Albon. Mas o aspeto que mais polêmico da fala do espanhol envolve um comentário sobre a competitividade do pelotão do fundo da F1.

"Hoje poderíamos ter conquistado pontos e talvez termos nos aproximado da Williams no Mundial de Construtores. Mas eles garantiram que não tivéssemos qualquer possibilidade".

"Penso que, quando se larga das posições de trás, há sempre esse risco. Acho que o nível dos pilotos na parte de baixo do grid é muito baixo, como vimos hoje com o Alex. Por isso, penso que temos de melhorar o carro e largar um pouco mais à frente".

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