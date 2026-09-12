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F1: Norris à frente de Antonelli e Bortoleto em 12º; veja o grid de largada do GP da Espanha

Etapa marca a estreia do circuito de rua em Madri

Livia Veiga
Editado:

Lando Norris apareceu no apagar das luzes para cravar a primeira pole position da história no GP da Espanha em Madri neste sábado (12) na Fórmula 1. O piloto superou Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen e as duas Ferraris, que apareceram como grandes forças durante os treinos.

Leia também:

Durante todas as sessões do fim de semana, a McLaren se mostrou apenas como a terceira força, brigando de frente com Max Verstappen na Red Bull, mas Norris encontrou 0s011 para superar a Mercedes do atual líder do campeonato.

Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar para o Q3, assim como seu companheiro de equipe. Os dois carros da Audi largam em P11 e P12 no domingo. Importante ressaltar que o brasileiro foi convocado pelos comissários para dar explicações por não ter seguido as ordens da direção de prova durante a classificação.

George Russell, por sua vez, só conseguiu o sexto melhor tempo e também foi convocado após a sessão, correndo o risco de uma punição que pode dificultar ainda mais sua luta pelo título de 2026.

As duas Ferraris que pareceram fortes durante todos os treinos, só conseguiram a quarta e quinta posição para a largada em Madri.

Confira o grid de largada completo:

cq

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

1'31.824

   S 212.258
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.011

1'31.835

 0.011 S 212.232
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 18

+0.140

1'31.964

 0.129 S 211.935
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+0.189

1'32.013

 0.049 S 211.822
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.195

1'32.019

 0.006 S 211.808
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.325

1'32.149

 0.130 S 211.509
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.470

1'32.294

 0.145 S 211.177
8 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 18

+0.492

1'32.316

 0.022 S 211.126
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 17

+1.079

1'32.903

 0.587 S 209.793
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 21

+1.217

1'33.041

 0.138 S 209.481
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 13

+1.399

1'33.223

 0.182 S 209.072
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.564

1'33.388

 0.165 S 208.703
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 11

+1.843

1'33.667

 0.279 S 208.081
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 11

+1.929

1'33.753

 0.086 S 207.890
15 Japan Y. Tsunoda RB 22 RB Red Bull 15

+2.260

1'34.084

 0.331 S 207.159
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+3.708

1'35.532

 1.448 S 204.019
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 9

+3.488

1'35.312

   S 204.490
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+3.564

1'35.388

 0.076 S 204.327
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+4.089

1'35.913

 0.525 S 203.209
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 8

+6.187

1'38.011

 2.098 S 198.859
21 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 0

 

      
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 2

 

   S  
Ver resultados completos

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