Lando Norris apareceu no apagar das luzes para cravar a primeira pole position da história no GP da Espanha em Madri neste sábado (12) na Fórmula 1. O piloto superou Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen e as duas Ferraris, que apareceram como grandes forças durante os treinos.

Durante todas as sessões do fim de semana, a McLaren se mostrou apenas como a terceira força, brigando de frente com Max Verstappen na Red Bull, mas Norris encontrou 0s011 para superar a Mercedes do atual líder do campeonato.

Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar para o Q3, assim como seu companheiro de equipe. Os dois carros da Audi largam em P11 e P12 no domingo. Importante ressaltar que o brasileiro foi convocado pelos comissários para dar explicações por não ter seguido as ordens da direção de prova durante a classificação.

George Russell, por sua vez, só conseguiu o sexto melhor tempo e também foi convocado após a sessão, correndo o risco de uma punição que pode dificultar ainda mais sua luta pelo título de 2026.

As duas Ferraris que pareceram fortes durante todos os treinos, só conseguiram a quarta e quinta posição para a largada em Madri.

Confira o grid de largada completo:

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