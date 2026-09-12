F1: Norris à frente de Antonelli e Bortoleto em 12º; veja o grid de largada do GP da Espanha
Etapa marca a estreia do circuito de rua em Madri
Lando Norris apareceu no apagar das luzes para cravar a primeira pole position da história no GP da Espanha em Madri neste sábado (12) na Fórmula 1. O piloto superou Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen e as duas Ferraris, que apareceram como grandes forças durante os treinos.
Durante todas as sessões do fim de semana, a McLaren se mostrou apenas como a terceira força, brigando de frente com Max Verstappen na Red Bull, mas Norris encontrou 0s011 para superar a Mercedes do atual líder do campeonato.
Gabriel Bortoleto não conseguiu avançar para o Q3, assim como seu companheiro de equipe. Os dois carros da Audi largam em P11 e P12 no domingo. Importante ressaltar que o brasileiro foi convocado pelos comissários para dar explicações por não ter seguido as ordens da direção de prova durante a classificação.
George Russell, por sua vez, só conseguiu o sexto melhor tempo e também foi convocado após a sessão, correndo o risco de uma punição que pode dificultar ainda mais sua luta pelo título de 2026.
As duas Ferraris que pareceram fortes durante todos os treinos, só conseguiram a quarta e quinta posição para a largada em Madri.
Confira o grid de largada completo:
cq
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
1'31.824
|S
|212.258
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.011
1'31.835
|0.011
|S
|212.232
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.140
1'31.964
|0.129
|S
|211.935
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.189
1'32.013
|0.049
|S
|211.822
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.195
1'32.019
|0.006
|S
|211.808
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.325
1'32.149
|0.130
|S
|211.509
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.470
1'32.294
|0.145
|S
|211.177
|8
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.492
1'32.316
|0.022
|S
|211.126
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|17
|
+1.079
1'32.903
|0.587
|S
|209.793
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|21
|
+1.217
1'33.041
|0.138
|S
|209.481
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|13
|
+1.399
1'33.223
|0.182
|S
|209.072
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+1.564
1'33.388
|0.165
|S
|208.703
|13
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|11
|
+1.843
1'33.667
|0.279
|S
|208.081
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+1.929
1'33.753
|0.086
|S
|207.890
|15
|Y. Tsunoda RB
|22
|RB
|Red Bull
|15
|
+2.260
1'34.084
|0.331
|S
|207.159
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|14
|
+3.708
1'35.532
|1.448
|S
|204.019
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+3.488
1'35.312
|S
|204.490
|18
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.564
1'35.388
|0.076
|S
|204.327
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+4.089
1'35.913
|0.525
|S
|203.209
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+6.187
1'38.011
|2.098
|S
|198.859
|21
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|0
|
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|2
|
|S
|Ver resultados completos
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