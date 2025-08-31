F1 - Norris: "A única coisa que posso fazer é tentar vencer todas as corridas"
Vice-líder do campeonato teve que abandonar prova em Zandvoort por causa de problemas no carro, mas diz que "agora a diferença é grande o suficiente para que eu possa relaxar e ir para cima"
Lando Norris, da McLaren, reconheceu que a disputa pelo título de 2025 da Fórmula 1 "só ficou mais difícil" com seu abandono do GP da Holanda - acrescentando que a diferença para Oscar Piastri agora é tão grande que ele pode simplesmente fazer de tudo nas corridas restantes.
Norris perdeu a pole para o companheiro de equipe Piastri por 0,012s e parecia pronto para conquistar o segundo lugar, 'limitando os danos' da perda de pontos no campeonato para sete. Porém, esse cenário se transformou em uma derrota significativa quando o carro do britânico apresentou um problema suspeito na unidade de potência, a sete voltas do final, forçando o britânico a se retirar da corrida.
"Não sei qual foi o problema, o motor simplesmente desligou e foi isso", explicou Norris. "Acho que foi bem instantâneo. Não é minha culpa, não há nada que eu possa fazer. Simplesmente não foi meu fim de semana, um pouco azarado ontem com o vento e azarado hoje".
"É difícil e é claro que é frustrante, com certeza dói um pouco do ponto de vista do campeonato. São muitos pontos perdidos, tão rapidamente e tão facilmente. Não há nada que eu possa controlar, por isso, vou levantar a cabeça e seguir em frente", continuou.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Com Piastri conquistando a sétima vitória da temporada, ele agora lidera por 34 pontos a nove rodadas do final, o que significa que o britânico precisa recuperar uma média de quatro pontos por fim de semana a partir de agora.
Norris admitiu que Zandvoort poderia ser um ponto de virada, pois tornou sua disputa "apenas mais difícil". No entanto, ele sentiu que seu déficit se tornou tão grande que acredita ter muito menos a perder de agora em diante.
"A única coisa que posso fazer é tentar vencer todas as corridas. Isso vai ser difícil, mas vou me esforçar ao máximo", reconheceu. "Sinceramente, achei que o fim de semana foi bom. Não perdi por muito nos treinos classificatórios, mas sempre me senti bem no controle das coisas".
"Algumas áreas precisam ser melhoradas, mas se não fosse por uma pequena rajada de vento, eu estaria na pole e tenho certeza de que a corrida teria sido um pouco diferente hoje. O ritmo estava muito forte hoje", disse.
Falando sobre a disputa com o extremamente consistente Piastri, acrescentou: "Está muito próximo. Tenho um bom companheiro de equipe, ele é forte, rápido em todas as situações, então é difícil recuperar a posição de alguém que é bom em praticamente todas as situações. Mas, sim, isso certamente não ajudou na corrida [pelo título]".
"Isso só tornou as coisas mais difíceis para mim e me colocou sob mais pressão, mas agora a diferença é grande o suficiente para que eu possa relaxar e ir para cima", concluiu.
