Que os pilotos de Fórmula 1 são apaixonados por carro não é nenhuma novidade, inclusive, muitos deles têm grandes garagens, com modelos de deixar qualquer fã de queixo caído e com inveja. Lando Norris está nesse meio, tendo uma coleção de 16 veículos que comprou ao longo da carreira.

Em entrevista ao podcast Quadcast, o britânico disse que seu amor pelos carros começou com seu pai e hoje é algo que eles compartilham. O piloto ficou um pouco hesitante antes de admitir que tem cerca de 16 carros em sua garagem e dizer que sua Lamborghini Miura como um dos carros mais importantes para si.

O Miura de Norris é um P400 original, equipado com um V12 de 3.929 cc, e é um dos 762 produzidos até hoje. Segundo informações, ele está avaliado em 2 milhões de libras, quase R$15 milhões.

"Gosto mais de [carros] históricos do que de carros modernos", explicou o piloto da McLaren.

"Meu carro favorito? O que mais significou para mim, o carro do qual mais me orgulho, é o meu Lamborghini Miura. Acho que é um dos carros mais bonitos já feitos. Esse foi meu primeiro presente para mim mesmo, do tipo: vou gastar um pouco de dinheiro e comprar um carro muito bom".

Outro carro exclusivo de sua coleção é o Shelby Cobra cromado, que ele usou para chegar no GP da Grã-Bretanha de 2024.

Lando Norris, da equipe McLaren F1, chega à pista em um Shelby Cobra de edição limitada Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Há talvez alguns que eu acho que tenho que fazer - meu Cobra, por exemplo. Eu pensava: preciso dirigir um Cobra. E eu o dirigi em Silverstone e pensei, sim, isso é o mais legal. É a coisa mais barulhenta do mundo".

O piloto de 25 anos cresceu com a paixão de seu pai por corridas e carros, que agora ele adora compartilhar com seus pais.

"Eu cresci gostando de carros. Meu pai gostava deles quando era mais jovem", continuou Norris. "Quando era mais jovem, ele os adorava e tinha uma paixão por eles. E agora quase posso compartilhar seu amor por carros".

"E nós viajamos pelo mundo, e meu pai e minha mãe vêm a algumas corridas, especialmente meu pai. E agora eu posso viver o sonho dele, acho que de quando ele era mais jovem, porque ele e o pai costumavam ir a algumas corridas e diziam: 'Isso é a coisa mais legal do mundo'".

"Então, acho que é por isso que meu pai gosta tanto, pois ele sempre adorou os carros, mas agora ele pode vivenciar isso por meu intermédio. Então, acho que isso é muito legal para ele".

Outros carros da extensa coleção de Norris incluem uma Lamborghini Urus, McLaren Artura, Lando Rover Defender todo personalizado, McLaren 765LT, McLaren Senna Ferrari F40, Porsche Carrera GT e McLaren P1.

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!