Vice-campeão da Fórmula 1 em 2024 e vice-líder da temporada 2025 a somente 3 pontos do líder e companheiro australiano Oscar Piastri, o britânico Lando Norris, da McLaren, chega ao GP da Espanha 'embalado' pela vitória em Mônaco, mas mantém os pés no chão sobre a briga pelo campeonato.

Na coletiva do 'dia de mídia' da categoria nesta quinta-feira espanhola, o inglês foi questionado sobre a disputa pelo título e também falou sobre a nova diretriz técnica válida a partir deste fim de semana, restringindo a flexibilidade das asas dianteiras -- algo de que, segundo as rivais, a McLaren se beneficia.

"Matematicamente, provavelmente o grid inteiro pode vencer o campeonato neste momento. Então, se você acha que depende só de mim e do Oscar, então eu acho que você é um pouco bobo. Acho que há muitas oportunidades", começou a responder o britânico, antes de citar o rival Max Verstappen.

"O Max (holandês da Red Bull) ainda pode vencer. Eu acho que a Ferrari, sabe, espero que eles melhorem ao longo do ano. Mas estamos correndo com o Max todo fim de semana. Ele já subiu ao pódio várias vezes. Venceu corridas. Nos venceu em Ímola, de forma justa e honesta, pois foi mais rápido", afirmou.

Questionado sobre diretriz técnica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) acerca da flexibilidade das asas dianteiras, que entra em vigor a partir de Barcelona, o piloto da McLaren não mostrou preocupação. "Há pequenos ajustes aqui e ali. Mas não, nada que mude a forma como temos que fazer as coisas", limitou-se a dizer o competidor britânico sobre a polêmica questão das 'flexi-wings'.

Além disso, Norris falou sobre sua temporada -- com o triunfo em Mônaco, ele voltou a vencer pela primeira vez desde a abertura do campeonato, no GP da Austrália. "Acho que é bem simples. Acho que deixei claro onde estão minhas dificuldades. As coisas que achei um pouco mais difíceis, especialmente nesta temporada, em comparação com as anteriores. Mas, resumindo, meus sábados foram os que tiveram mais altos e baixos", disse ele.

"Meus domingos, sabe, provavelmente 95% das corridas desta temporada me deixaram bem satisfeito.

Claro, ainda há algumas corridas que não foram perfeitamente boas. E, sabe, se eu olhar para Miami e coisas assim, sabe, se eu pudesse refazer as coisas, é claro, eu faria algumas coisas de forma diferente. Mas algumas coisas simplesmente acontecem do jeito que acontecem. E meus domingos, tenho ficado muito feliz com este ano, quase não precisei falar com a equipe sobre os domingos", seguiu Lando.

"Estou sempre muito confiante para os domingos e tenho estado durante toda a temporada. Então, sim, é só ajustar pequenas coisas. E isso é mais ou menos a posição em que começo a corrida. Então, isso tem sido o mais importante. Mas, como eu disse antes, é onde estou investindo mais tempo e esforço, porque é onde posso vencer corridas ou não", completou Norris. O GP da Espanha de F1 tem cobertura completa do Motorsport.com e da Motorsport.tv Brasil no YouTube. Veja os horários e a programação:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida sprint Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida principal Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida sprint Sábado 05h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida principal Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira A definir DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

